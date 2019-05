La oportunidad de oro de Kang In Lee

El Mundial Sub-20 reúne a los proyectos de estrella más rutilantes del panorama internacional. Cada dos años, 24 selecciones compiten por alzarse con un entorchado mundial que suele ser la antesala de una carrera profesional llena de éxitos. Jugadores en el último escalón de su formación que sueñan con reivindicarse en un torneo internacional de talla mundial y colocarse entre los jóvenes más prometedores. Es el caso de Kang In Lee, el promisorio mediapunta del Valencia CF. El menudo jugador norcoreano, dos años menos que la inmensa mayoría de futbolistas que participan en la competición, es una de las joyas más destacadas de la Academia y afronta ahora una ocasión de oro para confirmar todas las expectativas que genera su enorme potencial.

El torneo arrancó este jueves y se prolongará hasta el sábado 15 de junio, con la gran final en el Lodz Stadium de Polonia, país anfitrión por primera vez en su historia. Corea del Sur se medirá a dos de las selecciones favoritas como son Argentina, la más laureada del torneo con seis victorias, y Portugal, campeona de Europa Sub-19 el pasado verano, además de Sudáfrica. Un grupo muy complicado que exigirá el máximo a Kang In Lee y a sus compañeros. De hecho, el debut de Corea del Sur será este sábado a las a las 15:30 horas ante Portugal, un inicio muy complicado donde los coreanos necesitan sacar lo mejor de sí mismos para arrancar con buen pie la competición. De su lado queda que no solo clasifican los dos primeros de cada grupo, sino que también lo hacen los cuatro mejores terceros.

Para Kang In Lee, considerado por la propia FIFA como uno de los jugadores más desequilibrantes de este torneo, el reto es mayúsculo e ilusionante. Después de lograr, por pleno derecho, el ascenso al primer equipo del Valencia CF y ejercer de revulsivo en la remontada copera ante el Getafe, ahora se planta ante el difícil reto de liderar a una generación de futbolistas que ya quedó subcampeona del Campeonato Asiático Sub-19. El mediapunta valencianista vive una temporada de adaptación al fútbol de máximo nivel, y ya ha batido récords de precocidad, como ser el jugador extranjero más joven en debutar con el club de Mestalla en Europa. En Polonia compartirá cartel con proyectos como la pareja norteamericana formada por Tim Weah y Alex Méndez, el argentino Ezequiel Barco, el ecuatoriano Diego Palacios, o los portugueses Rafael Leao, Florentino o Diogo Dalot, pretendido por el Valencia CF el pasado verano; jugadores de los que se espera que sean figuras mundiales en el futuro del fútbol europeo e internacional.



Ausentes ilustres

De entre las selecciones que no estarán en esta cita destacan el combinado español, que tuvo casi imposible optar a la clasificación al no haber disputado el Europeo Sub-19 de Finlandia; Inglaterra, actual campeona del torneo; y Brasil, que no cumplió con las expectativas en el Sudamericano Sub-20 y no consiguió el billete a la fase final de Polonia. Pese a estas tres ausencias de relumbrón, la competición promete ser un campeonato donde siempre se producen sorpresas y equipos menos favoritos acaban logrando una buena clasificación. ¿Será el caso de Kang In Lee y Corea del Sur?