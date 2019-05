"Vamos a intentar provocar que Messi no tenga un buen día"

Marcelino García Toral confía en poder aprovechar las virtudes de su equipo para contrarrestar al Barça en la final de Copa del Rey, así como intentar frenar a Messi sacándole de sus zonas de máxima influencia Estas fueron sus palabras en la jornada previa a la cita:

Nunca es fácil enfrentarse al Barça. ¿Parece ser este el momento idóneo por el estado anímico de los dos equipos?

Es un momento idóneo porque es una final y jugar finales se juegan pocas veces, el Barça juega muchas y el Valencia dependiendo de la época de su historia. Nosotros estamos aquí para intentar ganar al Barça. No creo que el hecho de perder contra el Liverpool y nosotros clasificarnos a la Champions sea definitivo para el transcurso del partido y el resultado final y sí lo que seamos capaces de hacer durante los noventa minutos. Vamos a intentar poner en máximas dificultades a un extraordinario equipo, al que quiero felicitar por ser campeón de forma holgada y solvente de nuestra liga. Vamos con toda la ilusión, el ánimo y coraje para ganar esta final.

¿A estas alturas de la temporada es posible sorprender en algo a un rival?

Creo que ambos tenemos estructuras absolutamente definidas y la sorpresa puede venir por el talento individual de los futbolistas y su puesta en escena. Desde el punto de vista colectivo sabemos cómo juega el Barça y ellos cómo jugamos nosotros, no espero grandes sorpresas.

Parejo hacía hincapié en no pensar en el premio que supondría ganar el partido. ¿Hace más de entrenador o de psicólogo estos días?

Ambas cosas van unidas en nuestra labor, estoy absolutamente de acuerdo con Dani, tenemos que tener la activación adecuada para aplicar los conceptos correctos en el partido con el objetivo de alcanzar el máximo nivel en lo individual y colectivo y va a depender de nuestro atrevimiento, nuestro coraje, nuestra decisión y nuestro acierto en ambas áreas. Nuestra idea es centrarnos en el juego y aplicar criterios con los que creemos que podemos contrarrestar al Barça.

El Valencia CF llega muy bien anímicamente a la final. ¿Considera que los detalles pueden ser determinantes?

Si todo transcurre con normalidad los detalles van a ser decisivos. Los partidos se deciden en las áreas, lo normal es que el Barça tenga más ocasiones de gol que nosotros, tenemos que generar las suficientes para ganar y el porcentaje de acierto definirá el partido. Espero eficacia para lograr la victoria.

Le vimos hacer cambios ante el Arsenal al no estar Kondogbia ni Coquelin. ¿Pueden jugar los dos de titulares ante el Barça?

Todos los jugadores que tenemos aptos tienen posibilidades de jugar, no vamos a cambiar nuestro dibujo habitual y después del entrenamiento de hoy le daremos la última vuelta de tuerca, eso por cierto es lo que peor me sabe de esta final. El entrenador tiene que discriminar para elegir once, luego para elegir dieciocho, luego para hacer los cambios y eso no me va a permitir contar con todos los futbolistas. Lo siento y es el peor trago que voy a pasar, esperamos estar acertados en todas las decisiones.

¿Si marcan ustedes primero tendrían más opciones de ganar al partido?

Si marcamos primero intentaremos marcar después para tener dos goles de diferencia aunque como se demostró en el Camp Nou no es definitivo. La potencia del Barça en ataque nos va a obligar a un trabajo defensivo casi perfecto durante noventa minutos.

¿Cómo va a parar a Messi?

La mayoría de entrenadores no sabemos cómo. Nosotros intentaremos que tenga las menos intervenciones posibles en zonas de máxima influencia y luego tener la suerte de que no tenga su día más acertado, puede ser mañana, vamos a intentar provocárselo como ser humano.

La temporada empezó de forma complicada. ¿Hace más ilusión conseguir los objetivos después de tantas dificultades?

A mí me llena de orgullo tener esta plantilla y haberla dirigido a lo largo de esta temporada. Tuvimos una primera vuelta muy complicada con muchos empates, pocas victorias y pocas derrotas. No teníamos efectividad de cara a la portería rival y eso nos mermaba. Con trabajo, unión, actitud y talento estos jugadores modificaron la temporada hasta convertirla en un éxito. Mañana jugaremos nuestro opartido 61 de la comeptición tras llegar a una final 11 años después, a unas semifinales de Europa League cinco años después y por segundo año consecutivo en Champions. Lucharemos para ponerle el colofón final a la temporada con un título.

¿Cree que la experiencia en finales o la falta de ella puede ser determinante?

Tenemos la experiencia que tenemos, puede faltarnos pero seguro que nos sobra corazón. Desde ese punto de vista la experiencia se acumula jugando partidos como este, creo además que esta temporada hemos jugado muchas finales, algunas semanas hasta dos. No nos va a coger de sorpresa esta final.

El Barça lleva cerca de un mes en el que apenas ha competido porque ya era campeón.

No considero una ventaja que después del partido del Liverpool hayan jugado pocos partidos, no sirve de nada. Al final noventa minutos definirán un campeón y trabajaremos para serlo nosotros.

Desde Tercera al Valencia CF ha vivido muchas experiencias, esta es su primera final. ¿Es el partido más importante de su vida?

Tengo una larga trayectoria y con toda la humildad también digo que bastante exitosa, a partir de ahí para un entrenador el partido inmediato siempre es el partido más importante. Así debe serlo. Este es un partido al que deseamos llegar. Como cuerpo técnico jugamos 7 semifinales, cinco de Copa, dos de Europa League y al final hemos llegado a una final. Lo vamos a trabajar como cualquier otro, a disfrutarlo por supuesto y a partir de ahí desde el disfrute y la decisión a intentar ganar. Siempre quise ganar todos los partidos y es lo que intento transmitir a mis futbolistas.

Ha dicho que tiene que hacer de psicólogo. ¿Los tiene convencidos de que van a ganar la final?

Los entrenadores siempre dependemos de los futbolistas, ellos son los que han logrado con su trabajo esto. Siempre hay un cuerpo técnico que trata de poner las herramientas necesarias a su alcance y aplicar un criterio exitoso y estos jugadores han creído en lo que les hemos propuesto. Yo solo pienso en ganar, buscamos aquellos criterios para hacerlo. Ellos también están convencidos y saldrán convencidos. Es un trabajo de todos, no cabe ninguna duda de que una vez empiece a rodar el balón los futbolistas son los responsables del partido, nosotros vamos a seguir dándoles pautas para que sigan criterios para ganar. Independientemente de lo que pase es una extraordinaria alegría para nuestra afición y para nuestros jugadores tener la oportunidad de jugar este partido. Lo que ocurra en noventa minutos lo sabe el destino. La afición puede estar convencida de que estos jugadores van a poner todo lo que tienen para ganar.

¿Cómo vive su primera fnal y quién es su psicólogo?

No tengo que hacer nada de psicólogo, esta semana no es absolutamente diferente a ninguna otra, no debe de serlo. Entrenamos con normalidad, con alegría tras conseguir el cuarto puesto, con el mismo entusiasmo de siempre y jugamos un partido contra 11 rivales, durante noventa minutos igual que hacemos siempre. Queremos ser campeones.

¿Será importante controlar las bandas para que no puedan asistir a Messi?

Genera jugadas por sí mismo, no creo que tengamos qu etener una especial atención al juego por bandas en contraste con otros partidos en los que juegue Luis Suárez. Messi siempre hace daño, en el regate, en el remate, en el pase y en la definición.

¿Ha soñado que el Valencia CF es campeón de la Copa?

¿Cómo no me voy a imaginar eso? Por supuesto, todos los días y bastante tiempo cada día. Me lo imagino. Me gustaría dominar al Barça, tener más posesión que ellos, tener más ocasiones y que no tuvieran ocasiones. Esperamos un partido en el que tenemos que defender muy bien, tener criterio con el balón en ataque y contaataque. Deseamos estar en bloque medio pero en los partidos que hemos jugado ante el Barça hemos estado mucho tiempo en bloque bajo porque simepre tienen el balón. En estos partidos sabemos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho regular y dónde nos ha superado el Barça. Intentaremos hacer lo que hacemos bien el máximo de veces posibles e intentar el peligro. Ojalá nos salga todo bien o tengamos más suerte y acierto para ganar.

¿Qué Barça imagina con las ausencias de Dembelé o Suárez?

Independientemente de los futbolistas el Barça tiene una filosofía y un estilo definido, la variante diferente es Dembelé porque le da más contraataque y más acción individual. No está y es un problema añadido menos. Suárez es muy influyente en el juego de ataque, buscarán las alternativas adecuadas. tienen jugadores muy buenos, al mejor del mundo y plantilla suficiente para suplir cualquier baja.

¿De cara a la próxima temporada le gusta Denis Suárez?

No toca esa pregunta.

Si fuera por la afición el Valencia CF gana de goleada...

Casi 25.000 personas, es un motivo de orgullo y sataisfacción representar a toda esa gente. Es una responsabilidad pero a la vez es un momento para disfutar todos juntos. once añosd espués tenemos todos esa posibilidad. tnemos que luchar por ganar, vamos a intentarlo, a trabajar y a la vez esperar que no tardemos otros once años en estar. va a depender de ellos y de nosotros. De todos juntos, la unión para generar un Valencia CF mejor es indispensable. Mañana disfrutaremos de un espectáculo extraordinario y ojalá también del resultado final.

¿Le preocupa un exceso de confianza?

No veo que vengan a jugar una final como si fuera un partido amistoso, ganar un título es importante para el club, para la afición y para todo el mundo. Jugamos contra el Barça, no contra un equipo menor. Es el campeón de liga, no tengo esa sensación. Nuestros jugadores, seguro, no están confiados.

¿Qué percibe en su plantilla en las horas previas?

Ni es ansiedad ni es el partido más fácil de la temporada, es una bonita experiencia para todos, para los que la han vivido repetirla y los que no tenerla por primera vez. Puede ser un primer título. La naturalidad y afrontar el partido en el que tenemos que fijar nuestra atención en le juego es habitual. No tenemos que modificar nada, solo jugar y competir. Tenemos la seguridad de que nuestros jugadores lo van a hacer. Tenemos un estado de ánimo bueno, reforzado por la Champions y el físico que tenemos. Alegría y a disfrutar. Dos juegan y uno gana. Nuestra ilusión es que seamos nosotros.

Es la primera final de Lim. ¿Les ha hecho llegar algún mensaje?

En Valladolid nos dio la enhorabuena por un logro, dos días de fiesta merecidos y desde entonces a pensar en ponerle la guinda al pastel. Toda la semana, si algo podemos decir, es que ha sido normal. Supongo que con más entrevistas de lo habitual pero el trabajo en el campo ha sido igual.