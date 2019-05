Sigue la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey, en directo

Este viernes comparecen ante los medios de comunicación representantes de FC Barcelona y Valencia CF con motivo de la previa de la final de Copa del Rey entre ambos conjuntos. Desde las 17 horas, Valverde, Messi y Piqué tomarán la palabra por parte de los culés, mientras que una hora más tarde está previsto que sean Marcelino, Jaume y Parejo como voz del cuadro valencianista. Aquí puedes seguir, en streaming, las ruedas de prensa de sus representantes.

Los capitanes contra todo

El Barcelona llega a la final del Villamarín inmerso en la pesadilla recurrente de los últimos años. La línea entre el éxito y el fracaso de la temporada azulgrana la marca tan solo la Champions League. Es una obsesión para el club. Tanto que el propio Messi —micrófono en mano— ya dejó claro el objetivo principal del equipo para esta temporada en el Joan Gamper y delante del Camp Nou. Fue la última vez que el argentino se dirigió al aficionado motu proprio. Pese a ello de nuevo los azulgranas se la pegaron estrepitosamente en la máxima competición europea con otra remontada histórica en contra. Una eliminación, la del Liverpool, que ha puesto a la afición culé con las lanzas en alto contra Ernesto Valverde, la plantilla y la directiva. Todo ello con una final todavía por delante en medio del ambiente casi bélico en la Ciudad Condal a la que casi no le han prestado atención.

El barcelonismo pasa de la Copa y solo está pendiente de los fichajes para recuperar la ilusión. En pleno estado de excepción Piqué y Messi serán los que comparezcan en la previa al partido. Algo inusual. De hecho el argentino no hablaba en una previa de partido desde 2015. Cuatro años sin hablar en una previa. Junto a él se sentará Piqué en una elección consensuada. Resulta curioso, pero no azaroso el hecho de que los dos líderes del vestuario del Barcelona salgan a la palestra cuando las críticas arrecian sobre la figura de Valverde.

A priori el mensaje que lancen los dos líderes azulgranas será para salir en defensa del trabajo del entrenador, puesto que ni siquiera salieron a dar explicaciones después de la debacle en la Champions. Es más no han vuelto a hablar con la prensa desde entonces. Solo Busquets dio la cara. La afición esperaba un 'mea culpa' que no llegó y de ahí el enfado por esconderse después de la decepción. Asimismo la gente no espera una defensa de Valverde, sino que desea que Piqué y Messi den explicaciones.

La expectación es tal que el Barça ha tenido que limitar el número de periodistas acreditados para la rueda de prensa. Y es que aunque los futbolistas quieran centrar el tiro en el partido de mañana es inevitable que Griezmann, los fichajes o la continuidad de Valverde se conviertan en el hilo conductor que desvíe la atención culé.

Ni siquiera la consecución de la Copa paliaría el dolor de la derrota en Anfield. El Barça ha realizado una gran Liga, únicamente deslucida por el batacazo en Inglaterra. Es un equipo con el orgullo herido, aunque peligroso después del vendaval de críticas de las últimas semanas. Pero lo cierto es que en el club no se tiene un especial cariño por levantar el título. Los jugadores tienen tan prisa por marcharse de vacaciones que no habrá ni celebración en Barcelona, puesto que muchos viajarán a sus destinos de recreo el mismo domingo. Incluso la propia afición se desplazará en menor medida, ya que la posibilidad del ansiado triplete se esfumó.