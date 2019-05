Una grieta para 'matar' al Barça

Busquets, Rakitic, Vidal y Arthur. Ninguno de ellos llega en su mejor momento a una final de Copa en la que solo los dos primeros parecen tener el sitio asegurado en el once. Con dudas, Valverde reconoció en la previa que el brasileño estaba poniéndose a tono, pero no al cien por cien. El 'Txingurri', que pudo jugar al despiste, ya se olvidó del exjugador de Gremio en la eliminatoria contra el Liverpool. Y es en ese punto donde el Barcelona muestra algunas de sus lagunas en este tramo final de curso. Tanto en lo físico, como en circulación, un problema que aumenta en el bando culé por culpa del estado anímico. La derrota en Anfield hizo daño a un equipo que potenció las virtudes de Vidal, pero que escondió las de Busquets y Rakitic. De hecho, mostró sus defectos. Y ese debe ser el punto de partida para el Valencia de Marcelino en Sevilla.

En los partidos más importantes de la temporada para el conjunto culé, la figura de Busquets y Rakitic es indiscutible. Contra el United, Liverpool o Real Madrid en semifinales de Copa del Rey. Ambos centrocampistas fueron de la partida y también lo fueron en Mestalla, contra el Valencia, en el partido liguero. Sin embargo, la figura del tercer invitado a ese medio se ha repartido entre Vidal y Arthur. El brasileño, desde su puesta en escena contra el Tottenham en Champions, se ganó el hueco. Creativo, con buena circulación y con la exigente comparación de Xavi en el recuerdo. Un símil que le ha venido grande por el momento a un gran jugador, pero irregular hasta la fecha. Sobre todo porque, el '8' culé pierde efectividad cuando Rakitic y Busquets pierden influencia ofensiva y no están bien en defensa. Ese ha sido el gran problema para Valverde en el último mes y en concreto en la eliminatoria ante el Liverpool. Contra los 'reds', a pesar del 3-0 de la ida, la sensación fue de anarquía colectiva en ciertos momentos, lo que provocó que Ter Stegen tuviera que aparecer más de la cuenta para frenar a Salah y Mané. El medio de Sabadell, a sus 30 años, no se muestra tan seguro en el robo y Rakitic (31), tampoco está en su mejor momento en esa faceta de 'escudero'. Por ello Vidal se antojó como la solución a las lagunas defensivas en la eliminatoria contra el Liverpool. Y el chileno estuvo a gran nivel, pero no así la circulación culé que perdió un balón detrás de otro. Y eso, en clave valencianista puede significar media final si el grupo roba y sale rápido.

El Barcelona solo disputó sin el Busquets-Rakitic más Vidal o Arthur dos partidos importantes este curso. Uno de ellos fue la vuelta del Santiago Bernabéu de semifinales de Copa del Rey, con Sergi Roberto, y otro fue precisamente contra el Valencia. En LaLiga en el duelo del Camp Nou, aunque curiosamente llegó en medio de esa eliminatoria contra los blancos y Valverde apostó por Aleñà.

En cualquier caso, la figura del centro del campo también llegará exigida por las ausencias del equipo azulgrana. Con Arthur entre algodones, Vidal parece la apuesta más segura, pero Coutinho, titular en los dos partidos contra el Liverpool en la banda izquierda, puede obligar a Valverde a jugar con cuatro en el medio si no está al cien por cien.



El lateral, otro problema culé

La figura de Sergi Roberto y Semedo puede ser clave en la jornada de hoy. El segundo de ellos llega entre algodones tras el choque sufrido contra el Eibar, pero Valverde le espera. Si el luso está a tono, Sergi Roberto podría ser otro complemente en el medio para utilizar una especie de rombo en el centro del campo por parte del 'Txingurri' y reforzar así la banda derecha formando una especie de doble lateral. Cabe recordar que la llegada por fuera es uno de los grandes temores de Valverde en vistas al duelo de esta noche y con el centro del campo ofreciendo un rendimiento inferior al esperado, el técnico extremeño puede potenciar esa parcela.