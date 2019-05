Marcelino: "¿Sufrir? Sería imposible ganar al Barça un título sin hacerlo"

El Valencia CF se ha impuesto al FC Barcelona en una disputada final de Copa del Rey. Marcelino, uno de los protagonistas de la celebración, dejó algunas frases al término del partido:

¿Qué ha sentido?

No sabes cuando va a llegar, si me preguntas en diciembre o enero pues no esperaba esto, pero siempre tuvimos fe y tenemos mucha confianza en nuestro trabajo. Plantilla excelente y un campo lleno. Solamente los que hemos tenido la suerte de vivirla podemos hablar de ella.

Gol de Messi

Minuto 70 y gol, ¿qué nos queda? Sufrir. Sería imposible ganar al Barça un título sin sufrir, pero transmitimos solvencia, pero también creíamos que en cualquier contraataque podíamos meter el tercero.

¿Conscientes de lo que significa?

Soy consciente de que hoy hemos hecho feliz a mucha gente. Esta plantilla se ha hecho fuerte esta temporada, estamos orgullosos de hacer felices a mucha gente, sabemos lo que la afición quería esta Copa.

Capacidad de aguantar

Nosotros los entrenadores tenemos que analizar el juego y por eso comentaba que no entendía esa mala dinámica por que el equipo competía, ¿por qué empata mucho? porque no teníamos efectividad de cara a portería, simplemente hemos doblado el número de goles a favor.

¿Se ha llegado por cuestión de confianza?

Se ha llegado por resultados, porque en momentos de dificultad los jugadores me dieron muestras de apoyo, eso nunca lo olvidaré. Ni antes era tan malo yo ni ahora tan buena. Trabajo con honestidad y con un criterio claro.

Dani Parejo

Dani es un jugador con un talento extraordinario, llevo con el dos temporadas, no sé como era antes. Ganador y ahora acumula experiencia. Con 30 años juega su primera final y la gana, es un jugador muy importante para el Valencia.

Jaume, titular

La portería es un puesto especial y al principio de temporada tomas unas decisiones. Haber cambiado de opinión en Copa sería engañar a una persona, y esa persona perdería la confianza en mí y eso es irrecuperable.