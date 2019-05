Gerard Piqué: "El Valencia es un merecido campeón"

Gerard Piqué felicitó al Valencia CF por ser "un merecido campeón de la Copa del Rey", aunque reconoció que el FC Barcelona tuvo sus ocasiones para igualar el partido que acabó 1-2 y que dio la octava Copa a los de Mestalla.

"Han llegado tres veces y han metido dos goles. Estaban bien cerrados atrás. Estoy contento por la reacción que hemos tenido como equipo. Hemos podido empatar. Pero hay que felicitar al Valencia porque es un merecido campeón de la Copa", declaró al finalizar el encuentro en Sevilla.

A pesar de la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones ante el Liverpool, el central azulgrana confesó que "ha sido un año bueno, las expectativas en las últimas dos o tres semanas eran muy buenas".

Sobre el futuro de Valverde al frente del equipo y el futuro declaró: "No nos preocupa ahora mismo, hay que hacer un análisis individual de lo que podemos mejorar. Son decisiones que no están en nuestras manos. Me gustaría que continuara porque ha hecho un gran trabajo, pero no depende de nosotros".

"Cuando no se gana y tienes bajas se puede achacar pero no hay excusa que valga", añadió sobre ausencias como la de Mario Suárez. "Estamos obligados a ganar todas las competiciones. Felicitar al Valencia y a intentarlo el año que viene", concluyó.