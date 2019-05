Discurso de Parejo a la afición del Valencia CF

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, se ha dirigido a los aficionados valencianistas que se han dado cita en el estadio de Mestalla para celebrar el título de Copa del Rey conquistado este sábado ante el FC Barcelona en Sevilla. Este ha sido el discurso de Parejo:

"Me voy a emocionar y no quiero... (llora). Quiero dar las gracias a todos por cumplir un sueño, darnos el aliento y creer en nosotros en los momentos más dificiles, ha sido una temporada en la que no empezamos de la mejor manera, los objetivos estaban muy lejos, gracias a compañeros, al staff técnico, al club, gracias a vosotros por cada partido, 38.000 o 40.000 personas, animar al equipo en momentos complicados. El Sábado pasado logramos el gran objetivo meternos en Liga de Campeones por segundo año conseuctivo, por ello ahora quermeos dar las gracias a la gente que tuvo la suerte de vaijar a sevilla de estar allí y poder disfrutar con nootros porque fue increíble, nosotros ganamos en el campo, vosotros ganásteis en la grada. Me quería acordar que son 100 años, hemos hecho historia, acordarme de los valencianistas que no estan con nosotros que forman parte de este título y quería dar muchas gracias. Gracias a mis compañeros, utilleros, fisios, doctores, cuerpo técnico, club, a cada uno que trabaja para el Valencia CF, sin ellos no seríamos nada. Cada uno aportamos nuestro granito de arena y gracias a vosotors el Valenciaes un club increíble".