Alfredo Duro llama tonto e impresentable a Gabriel Paulista

En algunos sectores del entorno del Getafe no ha sentado nada bien la victoria del Valencia CF en la Copa del Rey, pero conviene matizar que no en el club madrileño, que ha felicitado públicamente al conjunto de Mestalla por el título.



En estos sectores, tanto de prensa como de afición, no ha sentado nada bien que para parte de los aficionados del Valencia CF se haya convertido en un hito la narración de Miguel Ángel Román del partido de Copa ante el Getafe. Román contó el tercero gol que nació tras una clara ocasión fallada por Jorge Molina, cuyo remate golpeó en su compañero en el Getafe, Hugo Duro. Es el ya clásico "tocó en Hugo Duro".



Pues bien, en la celebración en Mestalla del título de Copa, el defensa del Valencia CF, Gabriel Paulista, agarró el micrófono y recordó el famoso "tocó en Hugo Duro", y ante esto, Alfredo Duro, colaborador del programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol, y amigo personal de Angel Torres, presidente del Getafe, ha llamado tonto e impresentable al jugador del Valencia CF.





Se puede ser campeón de Copa al mismo tiempo que arrasas en la votación de jugador más tonto e impresentable del año?? Se puede, Gabriel Paulista!!! Ya lo creo que se puede!!!!! https://t.co/z7x1cdRf5k — Alfredo Duro (@alfredoduro1) 27 de mayo de 2019