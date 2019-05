Javier Tebas: "No le quitemos valor a lo que ha hecho el Valencia CF"

Javier Tebas ha hablado tras la victoria del Valencia CF ante el FC Barcelona en la final de la Copa del Rey en una comparecencia en Sevilla. El presidente de LaLiga declaró que el conjunto de Marcelino es justo vencedor del título y que le molesta que hablen del mal estado del FC Bacelona. Para Tebas, la victoria del Valencia demuestra "lo competitiva que es LaLiga española".

"Me preocupa que los medios de comunicación digan que la final la pierde el Barça o que gana el Valencia porque el Barça no estuvo bien. La ganó el Valencia porque yo creo que ha estado mucho mejor y ha hecho un gran final de temporada, a un ritmo en el que era muy difícil que le ganaran un partido", declaró Tebas. Asimismo, aclaró que "no hay que hablar de la depresión del Barça, sino del buen momento del Valencia" y añadió: "Le estamos quitando valor a lo que ha hecho el Valencia y ha estado a un nivel muy elevado".

Al presidente de LaLiga "le gustó" que ganase el conjunto valencianista la Copa del Rey porque "se lo mereció". "Es una final y todas son complicadas, pero el Valencia se mereció ganar por su estilo de juego y porque llevaba un final de temporada, una segunda vuelta de nuestro campeonato, en un estado de forma impresionante y demostró que podía pasar lo que pasó", afirmó.