No te pierdas a Coquelin imitando a Freddie Mercury

Las celebraciones de los futbolistas del Valencia CF por el título de Copa del Rey logrado ante el FC Barcelona en el Benito Villamarín de Sevilla han dado mucho de sí. De entre todas la que más polémica ha levantado ha sido Gabriel Paulista y sus cánticos de "tocó en Hugo Duro" que ha generado la protesta de la agencia de representación del futbolista del Getafe.



Pero en las celebraciones en el balcón del ayuntamiento pasó desapercibido el francés Coquelin, que mientras sonaba la mítica canción de Queen 'We are the Champions', se arrancó a imitar al cantante –ya fallecido- del grupo británico, Freddie Mercury.