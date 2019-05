Rueda de prensa completa de Mateu Alemany (parte II)

El director general y portavoz del Valencia CF, Mateu Alemany, ha repasado en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna todas las cuestiones de actualidad que envuelven a la entidad blanquinegra. Esa es la segunda parte.

Rueda de prensa íntegra de Alemany:

¿Cuál es la situación de Neto de cara al mercado?

Lo mismo que digo por Rodrigo, como todos los jugadores del Valencia. Estamos muy contentos con él, es un futbolista importante. Si hay movimientos de mercado, escucharemos al jugador, a su agente y defenderemos los intereses del Valencia, tomando las mejores decisiones en nuestra defensa. Es cierto que tenemos limitaciones, unos márgenes salariales... en todo caso, estamos atentos en el mercado para adoptar cualquier decisión que defienda los intereses del club

¿Qué nota le pone a la temporada del Valencia 18/19?

Las notas les dejo para ustedes. El mérito es extraordinario, histórico todo lo hecho desde enero, viniendo desde una situación complicada en lo deportivo, lo anímico, con lesiones y demás contingencias. El equipo ha hecho unos meses sensacionales en tres competiciones, sin descanso, con un calendario comprimido al máximo y llegando al final con opciones de lograr objetivos, con un títulos después de 11 años y el pase a la Champions... Excelente

¿Puede concretar la cifra que se necesita cuadrar en el balance de la temporada que termina?

Por debajo de 42 millones, será una rebaja sustancial

¿El Valencia tiene propuestas formales para comprar a Rodrigo?

Me consta interés por muchos jugadores, me consta intereses, preguntas de clubes por la situación del jugador, de él y de varios, muchos...

Cuestión de renovaciones pendientes

Lo urgente es ver los que terminan a 30 junio, Roncaglia y Denis (Cheryshev). Además de ver los cedidos en otros clubes, si se incorporan ya a la pretemporada o van a otros lugares, hablaremos con el míster en los próximos días

¿Le ha trasladado Rodrigo un deseo de irse?

"No me ha trasladado nada en ese sentido. Hay una frase que que tiene peso, los futbolistas juegan donde ellos quieren. En el Valencia queremos jugadores felices e implicados con jugar aquí. El contexto de que exista una oferta debe contemplarse con finura, siempre y cuando esté en términos que satisfagan al club"

Vender a un futbolista o vender un 'paquete' de varios para cuadrar las cuentas

Aquí hay dos partes. Al club un análisis deportivo y patrimonial lleva a decidir si un futbolista debe salir o no. Es una situación muy clara. Hay que ver si es un jugador que no tenga un gran espacio teórico en la mente del técnico, que ese espacio no sea suficiente y, a la vez, pueda dar un rendimiento (económico). Dos vías que viajan en paralelo.

¿Hay alguna actualización sobre la venta de las parcelas?

Se hace un seguimiento continuado, sí me consta que en un plazo breve aparecerá el proyecto definitivo para su conocimiento y que todos los interesados puedan presentarse, por supuesto, con la exigencia de que esté adecuado a las condiciones urbanísticas previstas por el Ayuntamiento. El interés comercial es alto y creemos que va por buen camino. Tendremos un conocimiento exacto de los preacuerdos el día 15 de octubre. Proyecto Mestalla... no sé exactamente cómo lo van a denominar...

¿Como se encuentran las renovaciones de Garay (2020) y Santi Mina (2021)?

"Santi y Garay son dos jugadores muy importantes, aún teniendo contrato en vigor hay que chequear esa situación. No necesito hablar con el entrenador de ellos dos, me consta el concepto que tiene de ellos"

¿Podría explicar la diferencia económica entre la Champions y la Liga Europa?

Depende de varios factores, de los equipos que van clasificándose afecta más o menos al 'market pool', al coeficiente en función de los resultados históricos. Es algo que pasa igual en las dos competiciones. Los ingresos dependen de dónde se llegué en los grupos, si saltas a octavos o vas a Europa League... Una estimación general, en un supuesto normal, sería de unos 30-35 millones. Pero hay muchos factores que corrigen eso"

¿Después del pasado verano tienen la obsesión de acertar a la hora de reforzar la delantera?

"Sí, es cierto que Batshuayi no se adaptó, no dio el nivel que presumíamos que tenía. Nuestros tres delanteros han dado un nivel alto en la segunda parte del campeonato. Rodrigo, Gameiro y Mina. Ellos sí han cubierto las expectativas, aunque en la primera parte tuvimos un desacierto inusual, todo el equipo. Estamos muy bien con ellos tres, además tenemos a Manu Vallejo como cuarta opción. Estamos tranquilos, cómodos con cuatro delanteros de muy buen nivel. Cada uno con sus características. Mientras no haya movimientos, estamos muy bien"

Paco López dijo que le gustaría que Vezo siguiera en el Levante. ¿Han hablado ya de este tema entre los clubes?

"Sé que el Levante ha hablado con los agentes y con Rúben. Hay intereses en el jugador, espero que Quico (Catalán) y yo hablemos de esa situación. Estamos satisfechos del nivel que ha dado, ha sido una ayuda a la salvación del Levante, algo que es bueno para la ciudad. Nosotros estamos dispuestos a ayudar al Levante y felices porque sigan en Primera y poder ayudarles, a Quico le consta"

Dos nombres más: Jason y Denis Suárez.

Van a salir nombres, probablemente... Nuestra obligación es estar en el mercado, la lista podría ser larguísima. Debemos ver las situaciones de jugadores que tendrían nivel para el Valencia. Denis sería uno de ellos, sólo a ese nivel. De Jason sabemos que termina contrato. A partir del 1 de julio sabemos que estará libre. Es un jugador interesante, sí

Situación de la grada de animación

Las decisiones se tomarán en las próximas semanas. Dos cosas claras en este tema: Una grada de animación debe animar, si no anima debemos corregir con racionalidad y con las fórmulas necesarias. Cualquier tipo de violencia física o verbal está condenada por el Valencia, tolerancia cero con estas cosas y las vamos a corregir

Puma, nueva marca deportiva del club

Sí, será Puma. Primero, respetamos a Adidas y celebro que hayan podido celebrar la Copa, un título con relevancia para todos a nivel mundial. La nueva marca se presentará cuando corresponda

Caso menores de la FIFA

"La experiencia nos dice que cuando empieza a sonar en medio internacionales se den posibles resoluciones. Nos nos consta oficial ni oficiosamente, pero es cierto que ha habido algunos casos conocidos ya en Bélgica. Analizadas esas resoluciones, así como los casos de Madrid, Atlético y Barça, y en comparativa con el nuestro somos optimistas con un procedimiento abierto desde 2015"

Multa Unión Europa

Está visto para sentencia, esperamos con la expectativa de los casos del Hércules y el Real Madrid. Tenemos la esperanza de que sea una buena resolución

Porxinos

Iniciamos el proceso con las administraciones públicas para una solución amistosa. Es incómodo estar de pleitos con la Generalitat y el Ayuntamiento de Riba-roja. Es negativo. Cuando estén los consistorios formados trataremos de profundizar y sentarnos con datos concretos. En paralelo, hemos trabajado con los bancos y esperamos anunciar un acuerdo con alguno de ellos. La disposición de los tres acreedores ha sido buena

No nombró a Rubén Sobrino cuando habló de cuatro delanteros.

Porque él puede jugar también en otras posiciones. Nos costó cuatro millones, no cinco. Su participación ha sido poca, su trabajo y su implicación con el grupo, excelentes. Creo que Rubén es consciente de que lo óptimo sería buscar una solución

Posible cesión para Kang In Lee

Ahora Kang In está jugando el Mundial sub-20 con años de anticipación a la edad normal. Tenemos el convencimiento de que será un jugador muy importante en el futuro, hoy debe terminar el Mundial. No hay una decisión tomada respecto a su futuro. Con los jugadores jóvenes el valor deportivo se consigue teniendo muchos minutos acumulados eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que sentarnos con el míster para ver su espacios; si bien creo que esta temporada ya ha sido positiva, ha entrado en el vestuario profesional de un equipo de máxima exigencia. Ha dado ese primer paso en el fútbol profesional en un equipo Champions. Analizaremos cómo se confecciona la plantilla y ver qué espacio tiene. No hay escenarios descartados, con un jugador tan importante debemos tomar la mejor decisión para su desarrollo deportivo, que demuestre y acumule experiencia para llegar al listón tan alto que exige el Valencia CF. Estoy convencido de que va a ser jugador del Valencia

Situación de Jeison Murillo

El Barcelona lo pidió en un momento de necesidad. No ha tenido el espacio que se pensaba, pero cuando ha jugado ha cumplido. Es un muy buen futbolista. Tenemos a tres centrales de máximo nivel, con él cuatro. Estamos hablando con su agente para ver su percepción, él quiere jugar y ser titular en un equipo de máxima exigencia, así que se abren muchas opciones. Ahí tenemos acumulación de jugadores máximo nivel

¿Y Toni Lato?

Es un profesional extraordinario, con progresión y futuro espectaculares. No ha tenido muchos minutos porque el nivel de Gayà es increíble. Es una situación similar, hablamos con sus agentes, si hay algo interesante hay que valorarlo, pero estamos encantados de que siga con nosotros. Valencianista hasta la médula, profesional total, es un placer tener a Lato en la plantilla. La pena es que no ha jugado lo que nos gustaría. Estamos encantados con Toni, en todos los sentidos

¿Por Mateu Alemany hay ofertas?

No, soy barato (sonríe).

¿Cómo es su contrato?

No muy largo, mi relación con el Valencia... tanto el club como yo sabemos que no tiene que ver con contratos. Estaré aquí siempre y cuando vea que puedo ayudar y sienta la confianza del propietario, el presidente y el consejo. La tengo y la agradezco

Salva Ruiz y Uros Racic

Jugadores que han estado fuera cedidos, Salva no exactamente porque fue una recompra. Son decisiones que se irán tomando, algunas de ellas puede que en la pos-pretemporada. No hay movimientos con ellos, más allá de que deben incorporarse a la pretemporada

¿Cómo vivió un director general no nacido en València las celebraciones de la Copa del Rey?

Si ganamos una Copa, como la ganamos al Barça, una semana después de meternos en Champions y me pongo tranquilo, algo fallaría en este personaje. Este era un momento para celebrar y uno lo celebra como le sale. No voy estar allí sentado, rodeado de jugadores pegando saltos. Han sido días especiales, emotivos y doy las gracias a todos los que viajaron a Sevilla. Impresionante, ayudaron al equipo en momentos duros. También, a todos los que sufrieron en València, se sufrió mucho en esos largos minutos desde el gol de Leo Messi. Quiero agradecer a todos los que estuvieron desde el aeropuerto a Mestalla, mucha gente, mucha emoción, mucha alegría, eso para un dirigente, un futbolista o un técnico es lo más reconfortante del fútbol. Es el objetivo final, todo lo demás, el dinero, son medios para poder producir un equipo que dé estas alegrías. Han sido días muy especiales, inolvidables, sorprendentes por el volumen inmenso de valencianistas en la calle, y los que no, estaban en los balcones. Los jugadores mismos estaban abrumados de esa emoción y felicidad. Momentos muy emocionantes, he querido compartirlos con el cuerpo técnico y la gente del club, los técnicos ganan igual que los futbolistas, la organización deportiva, etc. Se notó esa ansia de 11 años por sentirse campeón. Y salió aún más fuerte por cerrar el año así después de haberlo pasado mal. Cuando uno lo pasa tan mal y se invierte la situación, se elevan los niveles de emoción. Lo celebran de otra manera y lo sufren de otra manera estos clubes grandes, uno lo disfruta más y se emociona más, así lo he sentido y tengo la voz... Gracias a la afición del Valencia, pese a esperar lo mejor de ella, incluso, ha sido algo por encima de lo que yo podía imaginar"