Rueda de prensa completa de Mateu Alemany (parte I)

El director general y portavoz del Valencia CF, Mateu Alemany, ha calificado de "excelente" la temporada del equipo, que ha concluido con el título de la Copa del Rey, primero después de 11 años, y la clasificación por segundo año consecutivo para la UEFA Champions League. El mayor ejecutivo del club ha repasado en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna todas las cuestiones de actualidad que envuelven a la entidad blanquinegra: próximo mercado de fichajes, la situación de Rodrigo Moreno, uno de los futbolistas de la plantilla con más pretendientes, muchos más nombres propios como Neto, Maksimovic, Kang In, la operación Oikos sobre supuestos amaños en partidos de Primera y Segunda desde hace más de un año o los plazos para vender las parcelas de Mestalla...

Esta es la rueda de prensa íntegra de Alemany:



¿Qué le parece que haya sido detenido Borja Fernández, juagdor del Valladolid, por dejarse perder contra el Valencia para ganar dinero en apuestas?

La posición del Valencia es rápida y concreta. No me constan todas estas sitaciones, el club es ajeno a todo eso. Sólo decimos, más allá de esas insinuaciones, que iremos a la justicia ordinaria con querellas contra cualquier medio que impute al Valencia actuaciones ilícitas. Además, se está obviando la nota pública de la Liga Profesional que limita estas actuaciones, que no afectan a nuestro club. Son noticias con intereses sensacionalistas. Nos remitimos a la nota de la Liga, la única información relevante que tenemos, todo lo demás lo desconocemos"

Valoración sobre las apuestas en el mundo del fútbol

Es un tema grave, hay que incidir en el hecho de que todo el mundo del fútbol no pueda apostar. Apoyamos a la Liga en esa lucha contra las apuestas

¿Entiende la insistencia de algunos medios en involucrar al Valencia obviando la nota de la Liga?

Nadie ha dicho eso porque si se atreven vamos a los juzgados. La Liga ha sido muy clara, no tenemos conocimiento, somos ajenos a estas historias, no hay vinculación con nuestro club y no aceptaremos una desviación de la información por ese camino

¿El club contempla la venta de Rodrigo Moreno este verano?

Rodrigo es un jugador importantísimo de la plantilla del Valencia CF. No hago yo esa interpretación que se ha estado haciendo sobre su agradecimiento a la afición. Me parece una nota magnífica con todo lo que hemos disfrutado estos días. No veo que tenga que ver con su despedida. Nosotros tenemos necesidades, pero Rodrigo es muy importante para nosotros. No hay diferencia entre su situacón yla del resto de compañeros

¿Piensa en ampliar de nuevo el contrato de Marcelino?

El club está feliz con su técnico y lo ha demostrado. A Marcelino se le renovó el contrato con más de un año por delante. Una nueva renovación se verá en su momento, no creo que ahora sea la preocupación por nuestra parte ni por la del míster. Más allá de contratos, la relación es extraordinaria. Lo importante es la relación personal, la confianza y el trabajo

Tema Rodrigo. ¿Le consta el interés de algún club? ¿Si llega una oferta en firme remitirán a la cláusula como hace un año? ¿Sabe si el jugador tiene la intención de cambiar de aires?

Demasiados y si, y si, y si... Por Rodrigo seguro que hay intereses, me constan y muchos más que no me constan. Es un jugador de ataque como no hay muchos en el marcado. Rodrigo está tranquilo y feliz en el Valencia; nosotros estamos tranquilos, fue uno de los líderes de la celebración de la Copa, él demuestra el cariño que le tiene al club y a la camiseta. Es un capitán del Valencia, veremos qué sucede en el mercado del fútbol, Rodrigo es un jugador trascendente para nosotros, estamos muy felices con él y él en el Valencia

Variaciones en la cantidad económica que cuadrará el balance económico del Valencia CF. En una de las últimas comparecencias habló de 42 millones de euros.

Hay variaciones. Al principio de temporada era de 60 millones, pero se redujeron en invierno, y ahora va a ser todavía inferior. Claramente. En esta segunda vuelta de la temporada el Valencia CF se clasificó para semifinales de la Europa League, en la final de Copa, obtuvo resultados positivos en Champions, a lo que debe unirse el 'pool market' de las competiciones europeas, donde sólo Valencia y Barcelona jugaron semifinales. Sin duda, ha habido un ajuste para bien de esa cifra

¿El Valencia ha ejercido ya la recompra de Maksimovic?

Quedan 48 horas, ayer tuve contacto con Álngel Torres y agentes e interés mantener, estamos en esas horas para tomar una decisión. Puede pasar de todo, que salga a otro club, puede pasar que se quede en Getafe, entre mañana y esta tarde ua decisión

¿La cláusula de Rodrigo continúa siendo de 120 millones?

Sí, la misma

¿El mensaje para remitir a ella es tan claro como hace un año?

El mensaje es el mismo con todos los jugadores. El mensaje es: "Usted conoce la cláusula y, a partir de ahí, usted mismo"... contando con la voluntad y la posición del jugador. Nosotros estamos en una buena posición, la cantidad para cuadrar el presupuesto es asumible, se ha logrado la clasificación para la Champions... Estamos tranquilos. En función de los movimientos que haya, y contando con la voluntad de los futbolistas, tomaremos decisiones

¿Hay decisiones tomadas con los cedidos Cheryshev y Roncaglia?

No, estamos en la resaca de las celebraciones. En los próximos días analizaremos situaciones con cierta prisa para decidir. Los dos están pendientes de esta situación. También debemos abordar el tema de los cedidos en otros clubes. Hay trabajo por delante con esas decisiones que no están tomadas

¿Hay posibilidad de que Falcao juegue en el Valencia o de algún otro fichaje ilusionante para la afición?

Le puedo decir que no estamos haciendo nada con ese jugador. La afición se ilusiona con fichajes pero, de momento, con los que tenemos no nos ha ido nada mal este año. No hay una vía abierta en ese sentido del que me habla

No se contempla cerrar el ejercicio económico 18/19 con pérdidas

Los efectos para el Fair Play serían muy negativos. Estamos trabajando para que no sea así y terminar sin pérdidas

¿Cómo ha evolucionado la postura del club con la nueva Supercopa? ¿Se han convencido de que es mejor económicamente jugarla a cuatro?

La posición del Valencia CF es clara. Hemos competido con un reglamento que, obviamente, estipula que el campeón de Liga y el campeón de Copa juegan la Supercopa, lo cual está en la propia etimología, la juegan los 'supercampeones', no otros. Ha sido así toda la vida y tiene una lógica plastante. Nosotros decimos: "No cambie las condiciones cuando ya tenemos el derecho adquirido". La Asamblea de la Federación se dio tres días después de que el Barcelona fuese campeón de Liga, más razón si cabe para no cambiar el formato, y aún más con el Valencia ganando la Copa. La tesis de la Federación es que la Asamblea es soberana y defiende el interés general por encima de los individuales. Lo que queremos nosotros, que hemos hablado con la Federación en Sevilla, es que un tercer organismo, el Consejo Superior de Deportes determine cuál de las dos tesis tiene razón. Al final las dos son defendibles. Mi obligación, en el Valencia, es defender la primera y decir "cambie el formato la temporada que viene..." Quizás, nos convegan el nuevo formato, pero debería ponerse en práctica la campaña que viene con efectos para la siguiente. Que quede claro que en el Valencia no impugnamos el formato, decimos que ya hemos adquirido el derecho a jugarla contra el Barça; y mejor a doble partido que a un partido, si fuese a un partido iremos a jugar donde sea... Creemos que un tercero, neutral y competente como el CSD, debe decir si es una cosa u otra. A partir de ahí, nos adaptaremos. No tenemos intención de bloquear nada. No tenemos ninguna intención de no jugarla, el interés del Valencia, por su imagen y prestigio, es jugarla donde sea y contra quién sea. Estamos en el proceso de discutir el formato conforme a los reglamentos. ¿Cómo no va a ir el Valencia a la Supercopa? Iremos y vamos a intentar ganarla.