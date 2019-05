Los números de la operación Maksimovic al Getafe

El Valencia CF ha anunciado de manera oficial la venta del centrocampista Nemanja Maksimovic al Getafe. El club de Mestalla ha renunciado al derecho de recompra que tenía sobre el futbolista pero conservará un porcentaje de los ingresos sobre un futuro traspaso del jugador.

Según ha podido saber SUPER, el conjunto madrileño paga cinco millones de euros por Maksimovic, que el Valencia CF ya podrá imputar en la cuenta de resultados de esta misma temporada. Conviene recordar que el Getafe ya pagó cinco millones por el centrocampista serbio la temporada pasada, con lo que finalmente el traspaso se va a los diez millones.

Pero donde está la parte más jugosa para el Valencia CF es en los derechos de una futura venta. Ojo, el club valencianista se reserva el 30% de los derechos de Maksimovic y no del beneficio. Esto significa que si el Getafe vende al jugador por 10 millones, tres son para el conjunto de Mestalla. No se trata del 30% del beneficio que tenga el Getafe, es el 30% del traspaso.

Con esta operación el club de Mestalla asume un riesgo cero, ya que el planteamiento anterior era recomprar al jugador por 7,5 millones de euros y después traspasarlo, pero finalmente no ha llegado ninguna oferta firme que permita al club ejecutarla en el mes de junio. El Valencia no asume riesgos, vende finalmente por diez millones (5 de la temporada pasada y 5 de esta) a un jugador con el que no contaba Marcelino y se reserva un porcentaje jugoso de una futura venta.