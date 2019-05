Un equipo de Holanda y otro de la Premier, dispuestos a pagar por Kang In

Kang In Lee se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial sub-20. El internacional surcoreano del Valencia CF de 18 años ha llamado la atención de las secretarías técnicas de clubes de primera división y del fútbol europeo que se han desplazado a Polonia para seguir el torneo en directo y tomar nota de los jóvenes talentos con mayor proyección de futuro. El valencianista, líder de Corea del Sur y con el '10' a la espalda, no ha dejado indeferente a nadie con sus actuaciones.

La totalidad de equipos conocen la situación contractual y deportiva del joven jugador del Valencia y son muchos, según ha podido saber Superdeporte, los clubes de LaLiga y del fútbol europeo que han preguntado por su cesión de cara a la próxima temporada. Kang In interesa y es objeto de deseo de muchos clubes en calidad de cedido. Sin embargo, también hay un equipo muy importante de Holanda y otro de la Premier League que están dispuestos a apostar muy fuerte y pagar por el traspaso del futbolista para quedárselo en propiedad. El escaparate del Mundial sub-20 ha disparado el interés por Kang In.

Los clubes interesados en el jugador conocen de primera mano el contecto contractual y deportivo del jugador. Kang In se convirtió el pasado mes de enero en jugador del primer equipo a todos los efectos. Un movimiento del club que permitió que la cláusula del jugador ascendiera de 20 a 80 millones de euros de cláusula de rescisión tal y como se estipuló en su renovación de julio de 2018. El Valencia no podía permitirse el lujo de mantener a Kang In en una situación de debilidad a nivel de mercado y reaccionó a tiempo. El problema es que esa apuesta en los despachos no ha tenido continuidad sobre el campo. El surcoreano llevó la locura a Mestalla con dos acciones determinantes en la remontada al Getafe en los cuartos de la Copa del Rey. Sin embargo, lejos de ir creciendo en el equipo, Marcelino prefirió apostar por otros jugadores y relegar a Kang In a un segundo plano hasta el punto de convertirlo en uno de los descartes habituales de las convocatorias y dejarlo marchar a su selección con un permiso en el tramo decisivo de la temporada. Ni siquiera la lesión de Denis Cheryshev hizo reconsiderar su decisión.

¿Y qué piensa Kang In? La primera opción del surcoreano es continuar en el Valencia y convertirse en un futbolista importante. Sin embargo, es consciente de la dificultad de tener minutos a las órdenes de Marcelino. El asturiano no ha contado con el futbolista y de sus decisiones solo se desprende un mensaje: Kang In va a tener muy complicado jugar. Su participación desde febrero hasta mayo ha sido casi testimonial. Disputó 14' minutos contra el Celtic de Glasgow y 22' frente al Villarreal en la Europa League y solo 12' en el Derbi ante el Levante en LaLiga. Un balance total de 48 minutos en los últimos cuatros meses que resulta insuficiente para un futbolista en pleno proceso de desarrollo como él. Kang In es consciente de que, con solo 18 años, su prioridad no puede ser otra cosa que competir y continuar creciendo como futbolista de élite. Cualquier otra opción sería un error para el jugador y para el Valencia.

La decisión por tanto corresponde al Valencia. El club no descarta ningún escenario y tendrá que mojarse respecto al futuro del joven futbolista. El Director General Mateu Alemany reconoció en su última comparecencia pública que tiene prevista una reunión con Marcelino para tomar una decisión al respecto. «Está en el Mundial sub-20 y jugando con dos años de anticipación a la edad permitida. Nosotros estamos convencido de que será un jugador importante en el futuro del Valencia. Debe terminar el Mundial, incorporarse al equipo y no hay decisión tomada respecto a su futuro. Con los jugadores jóvenes, la proyección se consigue jugando minutos. Deberemos sentarnos con él y con el entrenador para ver cuál es el espacio para la próxima temporada. Veremos qué espacio tiene y tomaremos decisiones. No se descarta ningún escenario. Debemos tomar la decisión que favorezca su proyección y acumule experiencia para llegar al nivel tan alto que esperamos. En el futuro será jugador titular del Valencia».

Exhibición y ovación contra Argentina

"Todos los balones pasan por el '10' de Corea del Sur. ¡Si no la toca parece que no vale! Toda la selección gira en torno a él. Es el mejor jugador de la cancha», decían los comentaristas argentinos asombrados por la actuación de Kang In en el Tychy Stadium. El valencianista, con el '10' a la espalda, lideró a la selección surcoreana en la victoria histórica (2-0) sobre Argentina en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Kang In se echó el equipo a la espalda y clasificó a su selección para los octavos de final como segunda de grupo con los mismos seis puntos que una Albiceleste que llegaba invita y que mantuvo el liderato del Grupo F por tres goles. Corea se medirá a Japón el martes 4 de junio a partir de las 17:30 horas.

Kang In fue el dueño y señor de la primera mitad desde la mediapunta, su posición favorita. Desde allí maniobró a su antojo llevando la batuta de su selección en la primera parte. El valencianista fue el mejor de los primeros 45 minutos con tres disparos a puerta y un centro al área que acabó con un defensor argentino sacando el balón desde la línea de gol. Kang In participó en los dos goles surcoreanos. En el primero de forma magistral. El valencista sacó de la chistera una rosca perfecta desde la izquierda para la cabeza del '9' Oh Sehun. Tras la reanudación, inició la jugada del segundo gol de Cho Youngwook con un pase interior. El '10', además ,forzó una amarilla por un pisotón de un desquiciado Moreno. Fue atendido, pero pudo continuar hasta el final. En el minuto 83, ya con el partido en el bolsillo, el seleccionado le sentó y el estadio polaco se rindió a su fútbol y le despidió con una ovación. Se la había ganado. Argentina recortó distancias por mediación de Cristian Ferreira en el 88'. Normal que le quieran.