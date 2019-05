Jaume: "¿Por qué no se puede celebrar una parada si es decisiva como un gol?"

JAUME DOMÉNECH, pasión, liderazgo y paradas que valen un título

El '1' ha conquistado el sueño de ser campeón con el Valencia CF y además con una participación explosiva en la gran final. Su nombre forma parte de la historia del club para siempre. Tras unos días llenos de emociones se sienta con SUPER para hacer balance de la temporada, la final, el equipo, su futuro...

¿Cómo lleva lo de ser campeón?

No soy consciente del todo todavía, están siendo unos días de mucha emoción, sobre todo cuando ves la cara de la gente. Pita el árbitro y entonces ves las caras de la afición, caras que se te quedan marcadas y que aunque hayan pasado ya unos días todavía recuerdo a la perfección. Ahí, cuando ves esas caras de alegría, te das cuenta de que has conseguido algo grande. Sentimos que la gente está muy orgullosa.

Seguramente con el paso del tiempo esta Copa del Centenario todavía adquirirá mayor dimensión.

Seguro, te aseguro que nosotros no somos conscientes todavía. Vas a pasar a la historia y además en el año del Centenario, es algo muy grande conseguir un título después de once años y más ganándole al Barça de Messi. De Messi y compañía. Es algo que tiene mucho mérito, como digo, y que merece esta plantilla por la implicación que ha demostrado durante toda la temporada.

La vicepresidenta Mónica Oltra dijo que parecía Spiderman en la final.

Sí, le agradezco el reconocimiento. Me sorprendió que dijera eso, la verdad. Me lo dijo a mí también antes de decirlo públicamente y me gustó. No creo que fuera para ganarse un voto (suelta una carcajada), es valencianista de corazón.

Ganar un título con el Valencia CF siempre ha sido un sueño para Jaume Domènech. Pero un sueño de verdad. ¿Desde cuándo?

Es verdad, yo intento transmitir que para mí era un sueño, pero un sueño de verdad. Siempre se suele decir eso de que es un sueño... En este caso es un sueño de verdad. Cuando era niño lo máximo que podía aspirar en la vida era jugar en el Valencia CF y lo más lejos que imaginaba en la vida era jugar con el primer equipo. Ser capitán, jugar una final y ganar un título... Es algo increíble, algo que me llena y que he perseguido con todas mis fuerzas. Ahora es momento de disfrutar de todo esto que hemos conseguido, por eso te digo que todavía no soy totalmente consciente de eso. La Copa me anima a mí y a mis compañeros a seguir trabajando, a saber que estamos en el camino correcto después de haber superado momentos difíciles esta temporada y nos hemos plantado ahí. Volveremos con mucha energía tras las vacaciones después de ganar la Copa.

Había momentos a lo largo de su carrera que esto parecía muy lejos.

Sí, mi carrera ha tenido momentos difíciles hasta llegar al Valencia...

Y tras llegar al Valencia CF también.

Sí, habiendo llegado al Valencia CF también... Todo el mundo lo sabe, muchas veces he participado poco, otras veces he participado más... Pero siempre he dado el máximo de mí, he sido ultra profesional y me he dedicado en cuerpo y alma a que este Valencia CF vuelva a estar donde está hoy en día: jugando la Champions, ganando un título... Siempre he creído que es ahí donde el Valencia CF tiene que estar. No me canso de repetir que hay qe estar muy agradecidos a este cuerpo técnico porque sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Han traído un rigor, una disciplina y una organización al Valencia CF de la que carecíamos y lo mismo para mis compañeros, que han mostrado muchísima implicación con este escudo y se ha notado.

Cuando el Valencia CF ganaba la Copa de 2008 Jaume venía de jugar en Regional Preferente con el Almenara. El camino hasta aquí ha sido largo. Creo que nada le motiva tanto como que le den por muerto.

Sí, volvía al Villarreal ese año y después pasaba a amateur. Ha sido un camino largo. Como me ha costado mucho llegar adonde estoy he tenido situaciones en las que he notado que no tenía la oportunidad que igual yo pensaba que merecía, hay veces que algunos me han podido dejar en segundo plano pero yo nunca he perdido la confianza ni la confianza en mí. Siempre he creído en mí ciegamente porque sé lo que tengo dentro y voy a pelear siempre para demostrarlo y ayudar al equipo, sea jugando o sea sin jugar. Para mí lo primero es el equipo.

Jaume es un portero que para, que suma puntos y que transmite además una energía increíble a sus compañeros. Eso le hace diferente.

Yo soy así, un tipo pasional. No es lo común celebrar una parada pero al final es tan determinante como un gol. ¿Por qué no se puede celebrar una parada si puede ser tan determinante como un gol? Desde niño siempre lo he vivido al máximo, uno lo lleva dentro y tengo ese punto de locura. Es incontrolable.

A nivel psicológico la portería es especialmente dura. ¿Cómo ha llevado el reto psicológico de jugar poco y rendir al máximo en la final?

Yo soy portero desde los cinco años, llevo haciéndolo siempre y la clave es no relajarse nunca, tener una buena preparación. Ahí el trabajo con Otxotorena es muy bueno. Te prepara para jugar todo y para no jugar nada. Nos preparamos duramente para todos los escenarios que se puedan dar en un partido, vengas de jugar poco o vengas de jugar mucho. Las situaciones cambian y tienes que estar siempre preparado. Ese es un trabajo diario que es parte de mi identidad.

No me lo reconocerá pero dicen que es Jaume quien cose el vestuario por dentro en los momentos duros.

Lo mío es entrenar al máximo día a día y como capitán creo que es necesario que haya personas que sean de aquí, que entiendan lo que es el club como José (Gayà) o yo, incluso el mismo Dani (Parejo), que lleva mucho tiempo, y que sea capaz de dar un buen recibimiento a los nuevos que vienen, que expliquen qué es el club, hacerles la adaptación más fácil y guiarlos durante la temporada, hacerles saber la responsabilidad que conlleva ponerse esta camiseta y creo que es algo que llevo dentro, que sale de forma natural y no supone ningún esfuerzo extra ni mucho menos.

La plantilla se ha mojado por Marcelino pudiendo ponerse de perfil.

Como te estoy diciendo, sin ellos, sin el míster y el resto del 'staff', lo que hemos conseguido no sé si habría sido posible. Es gente muy preparada, que nos ha dado mucha confianza a estos jugadores, nos ha revalorizado a todos en estos dos años que llevamos juntos y el 'feeling' te puedo decir que es total. Cuando todos remamos en la misma dirección es muy difícil que no salgan las cosas, esta temporada había momentos que el balón no entraba, no llegaban los resultados y la disciplina, el rigor y el compromiso nunca han faltado. Esa ha sido la clave para lograr los objetivos.

La realidad es que el Valencia CF tras dos años entrando en la Champions ha encontrado un camino.

Yo hago un balance muy positivo de la temporada, creo que es muy difícil repetir lo de entrar en Champions, hay que saber de dónde venimos. Venimos de unos años muy difíciles y el Valencia CF está volviendo. De verdad lo digo, el Valencia CF está volviendo. Tenemos que ser humildes, cautos, trabajar desde la paciencia y desde la unión pero haciendo así las cosas podemos mantenernos ahí arriba. Tenemos que pelear entre los grandes, hace una semana demostramos que se le puede plantar cara al Barça y se le puede ganar una final y ese es nuestro camino, teniendo siempre los pies en el suelo y sabiendo que equipo y afición tenemos que remar juntos. Podemos ser muy fuertes.

Cuente cómo fue la parada a Messi justo antes del descanso.

No la he visto repetida. ¿Te lo puedes creer? Te lo prometo.

No me lo creo, si por la calle solo le hablarán de la parada a Messi...

De verdad, de verdad. Me lo dicen mucho pero bueno... Es una situación muy rápida, Messi amaga en la frontal y saca un balón muy rápido. Yo noto que tengo un defensa delante, por lo que veo la pelota un poco tarde pero tengo un poco de visibilidad al final y puedo reaccionar... Creo que es así cómo pasó. Es para lo que estoy, para ayudar y fue importante porque nos permitió ir al descanso 0-2, una ventaja muy buena.

Durante el partido uno está centrado en el juego, no sé si ahora piensa que la parada puede ser icónica.

Sí, puede ser que mediáticamente sí pero a mí lo que me refuerza y lo que me llena es el trabajo que hay detrás. La superación, los momentos difíciles en los que hemos seguido trabajando para lograr el objetivo.

¿Con qué se queda de estos días de tantas emociones?

Con la cara de la gente, como te digo, especialmente durante el trayecto del autobús desde el aeropuerto hasta Mestalla. Toda València estaba en la calle, qué locura. Veía a las señoras y los señores mayores en los balcones de los edificios, bebés con sus padres, la gente joven corriendo, gritando, llorando...Esas imágenes no se olvidan.



Creo que fue el único que no llevaba una cerveza en la mano...

No, porque como estuve un poco enfermo tiempo atrás quiero evitar digestiones fuertes pero estoy bien ya afortunadamente.

¿Cuando acaba la final y ya es campeón de quién se acuerda?

De mi abuelo, 'El Patriarca' (se emociona). Me hubiera encantado que hubiera estado, le prometí que algún día conseguiría mi sueño y ahí está. Estoy muy feliz por toda mi familia, mis amigos y todos. Estoy encantado de poder disfrutar con ellos, se lo merecen también.

¿Qué mensaje de felicitación que se pueda contar le ha marcado?

La verdad es que me quedo con el nucleo del vestuario, los jugadores. No un mensaje, los abrazos, las cosas que nos decíamos unos a otros porque ha sido un año en el que a mitad temporada se nos daba ya por muertos. Ver esa unión cuando acabó el partido...Somos una familia, una familia de verdad.

¿Había ganas de conseguir algo porque se les dio por muertos?

Sí, seguro. Fue así. Hemos dado una lección, nunca en el fútbol se puede dar por muerto a un equipo que trabaja, que está convencido, aunque no lleguen los resultados. Hemos demostrado que el Valencia supera cualquier tipo de dificultad.

¿Por qué el vestuario canta eso de 'Valencia CF es un milagro'?

Bueno, porque...

Diga la verdad.

(Ríe). Bueno, yo no lo sé...

Dejémoslo pasar...Cuente cómo surgió la celebración en la que emuló a Quique subiéndose al larguero.

Eso está muy guay. Como puedes ver, en los huertos que tengo ahí delante...



¿Todos esos son suyos?

¡Qué va! Ninguno es mío, pero alguna naranja cojo sin que me vean (ríe). Salgo a pasear con la música muchas veces y me cruzaba con gente mayor que es del Valencia CF y me decían 'Jaume, si ganas tienes que subir al larguero como Quique en 1954, tienes que hacerlo'. Me lo dijeron dos o tres veces, busqué la imagen y tras ganar me subí en el mismo sitio del larguero que estaba él. Lo hice en homenaje a mi pueblo, en homenaje a la gente que me ha brindado siempre su cariño.

Ha sido una temporada rara. ¿Qué le falta a la afición para acabar de entender cómo se ha dado todo?

Cuando ves la noche de Getafe dices 'es que vamos a ganar la Copa'. Se nos puso la eliminatoria muy encontra, Mestalla cree que puede remontar y nos hace creer a nosotros. Nos empuja y nos da alas para lograr la clasificación. Hay que darle mucho valor a este equipo que ha creído en todo momento en sus posibilidades.

Acabamos de ver el reconocimiento de la gente de Almenara. Impresionante, más de mil personas.

Es increíble, no tengo palabras para agradecer el sentimiento, el cariño y el ánimo que me dan. Estoy muy feliz, en mi pueblo la gente es valencianista de corazón y estoy contento por haberles regalado una victoria a los más jóvenes, que no habían visto esto, para que sepan que el Valencia CF es un equipo campeón, que puede estar ahí y no hacer falta ser de Barça o Madrid.



Por cierto, con la camiseta azul todavía no había perdido... Y sigue sin perder. Hizo todo lo posible para jugar con ella la final ante el Barça.

Es verdad que tenía una camiseta favorita, estaba invicto y quería jugar con la camiseta azul. Me había dado buen rendimiento y ha sido un buen amuleto en la final. La camiseta que llevé en Sevilla la enmarcaré y la tendré para siempre en un museo que tengo en mi casa.

Vamos al mercado de fichajes pero creo que el nombre de Jaume no va a estar entre las salidas.

Tengo 28 años y mi cabeza está totalmente en el Valencia CF. Creo que puedo aguantar diez años más seguro.

¿Solo diez?

Sí, diez seguro. Luego ya veremos. Que ya me picará tirarme al suelo eh (ríe). Mi sueño es estar en el Valencia CF, he conseguido algo muy bonito y el año que viene vamos a intentar hacer una mejor Champions que este año. Mi cabeza está centrada en intentar seguir construyendo un Valencia ganador.

¿Puede ser esta Copa como la de 1999, que inició una trayectoria de éxitos en los años siguientes?

Yo soy una persona muy cauta, con paciencia. Hemos hecho una temporada muy buena, hay que darle valor a entrar en Champions y lograr un título en el año del Centenario y hay que seguir trabajando y mejorando para pelear con los grandes. Estamos en el camino.