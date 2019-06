Ferran Torres: "El club ya sabe que quiero jugar en la izquierda"

Ferran Torres pide pista. El extremo de Foios, una vez concluida la temporada, atiende a SUPER durante su presencia en la European Tango Final Madrid 2019, un evento de Adidas en Madrid previo a la gran final de la Champions disputada este sábado entre Liverpool y Tottenham y demuestra que sabe dónde está y sabe lo que quiere. La marca alemana aprovechó para presentarlo ante los medios de todo el planeta como uno de sus next generation players junto a Pedro Brazao (extremo del Niza), Claudio Echeverri (promesa de River Plate de solo 13 años) o Lucien Agoume (centrocampista del Sochaux), y allí habló claro para este periódico. Tiene solo 19 años pero ya no es un niño, se siente preparado para dar un paso más. "Estoy en un momento clave de mi carrera, soy consciente de que tengo que dar un paso adelante pero al mismo tiempo también necesito que el club confíe en mí. Mi futuro depende de mi desarrollo deportivo, de lo que pase en el campo, eso marcará mi futuro", valora el joven futbolista, que tras media temporada de adaptación a la élite y un año en el que los altibajos y el poco protagonismo le llevaron al límite –hasta que sacó las garras y demostró su nivel con goles importantes ante Girona, Sporting y Celta de Vigo– prepara su despegue definitivo para la temporada 19/20.

Ha sido un año de aprendizaje acelerado para el de Foios, que está decidido a poner todo de su parte para desencadenar su potencial pero al mismo tiempo es consciente de que necesita que el Valencia CF deposite confianza en él con un rol más asentado en la plantilla. Ferran necesita margen para demostrar. Acaba de arrancar el mes de junio y es tiempo de fichajes. Guedes ha hablado con Marcelino y le ha pedido jugar de delantero la temporada que viene –en el club consideran que el ataque es más directo que con Rodrigo– y el club trabaja opciones de mercado como la de Denis Suárez o Cheryshev, jugadores que son petición expresa de Marcelino y que, sumados a los efectivos que ya tiene en plantilla, pueden taponar su progresión. Ferran, mientras tanto, reivindica su espacio. Ojo a sus palabras. "El Valencia CF ya sabe que quiero jugar en banda izquierda la próxima temporada, en esa posición puedo dar mi máximo nivel y estoy preparado para asumir la responsabilidad. Quiero ser importante y me siento preparado para ser titular". Lo tiene muy claro. Quiere jugar en banda izquierda el curso que viene y ya lo ha transmitido al club. Su mensaje está lleno de personalidad, ambición y determinación. Tras estas palabras tan contundentes el futbolista de Foios aclara que "como valencianista de corazón quiero estar muchos años aquí en el Valencia CF pero en estos dos años que me quedan de contrato lo único que me importa es triunfar en el campo".



No habla sobre "rumores"

Mientras Ferran reclama coherencia con la apuesta que el club acometió en torno a él con su renovación y promoción al primer equipo ya hay equipos que sondean las posibilidades de atacar su fichaje y están muy atentos a cómo evoluciona su situación contractual. En este sentido en las últimas horas trascendía en Inglaterra (Daily Mail) la información de que clubes como el Arsenal, el Leicester City o Borussia Dortmund monitorizan sus movimientos. Preguntado directamente por este supuesto interés Ferran Torres responde: "Sobre rumores de otros clubes no voy a entrar, mi ilusión es ganar títulos en el Valencia CF siendo titular en el campo". Ferran ha marcado sus primeros goles esta temporada y es el valencianista más joven de la historia en alcanzar los 50 partidos (19 años y 66 días) superando a grandes figuras. Semanas atrás el Observatorio CIES del Fútbol lo señalaba como uno de los jóvenes con mayor valor de mercado. Su precio, según esas variables, sería de 17,9 millones, siendo actualmente el 23º jugador Sub-20 más caro de las cinco grandes ligas europeas. Ferran lo tiene muy claro.