La promesa de Santi Mina

Santi Mina ha cuajado una buena temporada y además la ha redondeado con el cumplimiento de una promesa realizada antes de la disputa de la final de la Copa del Rey en la que aseguraba que se tatuaría dicho trofeo en caso de levantarlo en el Benito Villamarín, como así fue. Poco más de una semana después, el internacional español ha pasado por un centro de tatuajes para, posteriormente, colgar en las RRSS, una serie de imágenes de su espinilla en pleno proceso. Además del dibujo de la propia Copa, Mina ha querido plasmar una frase con mensaje: "Everything happens for a reason" ("Todo ocurre por una razón").