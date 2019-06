Kang In lía la mundial en Polonia

La actuación de Kang In Lee en la histórica victoria de Corea del Sur sobre Argentina en el Mundial Sub-20 ha dado la vuelta al mundo. El jugador del Valencia CF no solo llevó la ovación del estadio cuando fue sustituido en el minuto 82. También se ha ganado los elogios de la prensa internacional. Los medios de comunicación de su país y de Argentina se han rendido a su partidazo y lo han destacado como la auténtica «figura» del partido. Kang In guió a su selección hasta los octavos de final -el martes a las 17:30 contra Japón-, tumbó a la Albiceleste y dejó en la cuneta a una de las favoritas al título como la vigente campeona de Europa: Portugal. El surcoreano está liando la mundial en Polonia.

Kang In, con el '10' a la espalda, fue la gran estrella de la selección surcoreana en Tychy y acapara muchas informaciones de su país. El 'Sports Chosun' reconoce su actuación. «Lideró el ataque de la selección y lideró el primer gol del minuto 42 con un pase preciso para el gol de Os Sehun». El mismo impacto o más tuvo el partido de Kang In para los medios argentinos. El diario 'Olé' informaba de la sorpresa de Corea «con la potencia y la gran calidad del número 10, Lee Kangin, para manejar la pelota». El periódico 'Clarín' no pasaba por alto su «precisión» en el primer gol. «Sacó provecho de un preciso centro de Lee Kang-In». «El coreano Oh Sehun abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo tras un centro quirúrgico de Lee Kangin», se recreaba 'Jornada'. Para 'El Día', fue «la principal figura del equipo». «Lee Kang-In fue la gran figura del partido», repetía Tucumán Noticias en su crónica. Los comentaristas de la televisión argentina estaban asombrados: «Todos los balones pasan por el '10' de Corea del Sur. ¡Si no la toca parece que no vale! Toda la selección gira en torno a él. Es el mejor de la cancha».

Kang In fue también protagonista a la finalización del partido. El valencianista reconoció públicamente que estaba convencido de que su selección iba a superar la fase de grupos inicial y está convencido de que, jugando «como equipo» puede sacar un buen resultado contra Japón y clasificarse para los cuartos de final del Mundial Sub-20. «Desde un principio creí que el equipo se metería en octavos de final y ahora quiero continuar después de esto. Somos un equipo. Aunque somos rivales -Japón- nos prepararemos bien y si nos preparamos bien, podremos obtener un buen resultado», decía en declaraciones Sports Chosun al final del encuentro. Kang In comenzó el Mundial Sub-20 en el trivote, pero contra Argentina desplegó su mejor fútbol siendo uno de los dos delanteros del 5-3-2 con libertad. Ahora quiere «más» contra Japón.