Mina puede tener la llave para fichar a Maxi Gómez

El Valencia CF se ha propuesto cerrar el fichaje de Maxi Gómez antes de que el delantero inicie su participación con Uruguay en la Copa América y las conversaciones con el Celta continuan a través de diferentes interlocutores. El club vigués asume la salida de su futbolista, que ha rechazado todas las propuestas de renovación y les ha transmitido su deseo de marcharse en este mercado d everano que se acaba de abrir. El Valencia, por su parte, asume igualmente que va a ser complicado rebajar las pretensiones del presidente del Celta Carlos Mourinho, que pide la cláusula íntegra de 50 millones igual que en su día y todavía hoy la de Aspas. Así las cosas, las negociaciones se centran en encontrar vías de entendimiento que pasan lógicamente por incluir algún otro futbolista en la operación.

En este sentido, hay más posibilidades pero el elegido por el Celta es Santi Mina, jugador formado en la cantera celeste que se marchó hace cuatro temporadas pagando su cláusula de diez millones para firmar por el Valencia CF. Todo apunta a que han convencido al gallego casi al cien por cien para que regrese y se convierta en la pareja de Iago Aspas en el ataque. Una operación que el Valencia CF ve con buenos ojos desde el principio aunque no la valoración que de su delantero están haciendo en el Celta. Tal como afirmaba este domingo un periodista de la Radio Galega, Víctor López, existe un tira y afloja en el que el club gallego reclamaría el pase de Mina más 25 millones de euros por Maxi Gómez. No es esa la idea que al menos en principio tienen en el club de Mestalla, porque están convencidos de que la valoración a día de hoy del delantero uruguayo no es el doble que la de Mina y además, en el caso de traspasar a su jugador, podría hacerlo a un precio superior ya sea en el fútbol italiano o en la Premier League.



Los jugadores deciden

La clave en el entendimiento final entre los clubes la van a tener los futbolistas y la fuerza que estén dispuestos a hacer por un lado Maxi para salir solo con dirección a València y Mina en su caso para regresar al Celta por encima de cualquier otra posibilidad, incluso la de continuar en Mestalla. Ya lo avanzaba días atrás Mateu Alemany al referirse a Rodrigo, la opinión de los jugadores va a marcar muchas operaciones. Así, el club vigués lleva días tratando con el entorno del delantero del Valencia CF con el fin de convencerlo de que esta es la mejor opción para su futuro, lo han hecho sobre todo a través de vínculos familiares, el padre de Santi fue jugador del Celta y reside en Vigo. Sin olvidar a su novia, Raquel Domínguez.

De una manera u otra, y según ha podido saber SUPER, Santi Mina está muy por la labor de que este doble fichaje se lleve a cabo, porque no se podría hablar en términos de intercambio. Tal como se procede en LaLiga, serían dos operaciones distintas que se diseñarían para que den el resultado deseado y pactado por ambos clubes. De la misma manera que se puede afirmar que Maxi acepta las condiciones del Valencia CF y está a la espera de que se pueda avanzar en esta operación antes de valorar otras como la del West Ham inglés, que ya lo quiso incorporar en el pasado mercado de invierno.

Van a ser días de intenso intercambio de propuestas, además de Mina el Valencia CF tiene otros efectivos que pueden interesar al Celta aunque con una valoración inferior y que podrían ayudar a que se alcance un acuerdo, como es el caso de Fran Villalba, que gusta la técnico del Celta Fran Escribá, incluso la cesión de algún jugador que el Valencia tiene atado aunque ni siquiera se ha incorporado todavía a la disciplina blanquinegra.