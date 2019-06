Merecido zasca de Mari Paz a Arousa Fútbol 7

Mari Paz Vilas nació en Villagarcía de Arousa y actualmente es una de las mejores jugadoras de la Liga Iberdrola, además de una de las goleadoras históricas del fútbol femenino. Sus 12 temporadas en la máxima categoría y haber participado en el reconocido torneo de Arousa Fútbol 7 no parecen suficientes argumentos para aparecer junto a otros futbolistas.



Esto es precisamente lo que denuncia la delantera valencianista en un tuit: "No pido un trato especial, simplemente pido el mismo reconocimiento que mis compañeros de profesión. Requisitos para aparecer inscritos en esta columna del campo son: jugar el torneo Arousa y llegar a Primera División. Yo (chica) jugué dos años en Arousa y 12 en Primera y no aparezco, ellos sí #Respect". Acompañando el contundente mensaje de una foto de la columna en cuestión.





Requisitos para aparecer inscritos en esta columna del campo son: jugar el torneo @af7 y llegar a 1ª div. Yo(chica)jugue 2 años y 12 en 1ªdiv y no aparezco, ellos si. #Respect pic.twitter.com/prvzN3mzRM — Mari Paz Vilas (@maripaz_vilas) 4 de junio de 2019