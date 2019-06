Operación Oikos: El vídeo de la vergüenza de La Sexta

La Operación Oikos sigue dando que hablar y más después de las informaciones publicadas este martes por el periódico El Mundo. Este diario ha tenido acceso a las conversaciones telefónicas que ha realizado la policía a Raúl Bravo y Carlos Aranda, supuestos cabecillas de la trama para amañar partidos de fútbol y ganar dinero con las apuestas. En este enlace puedes leer la noticia de El Mundo.



Pero además, El Mundo ha publicado también que Raúl Bravo se reunió con Borja Fernández, capitán del Valladolid y supuestamente el enlace entre Bravo y Aranda con la plantilla del equipo castellano, en la que Bravo le decía que era conocedor de una posible prima parte pate de un tercer equipo al Valladolid para que le ganara el partido al Valencia CF. Las primeras por ganar también son ilegales.



El propio periodista que publica la información en El Mundo, Esteban Urreiztieta, ampliaba esta información en Radio Marca y decía: "Hay serios indicios de que Raúl Bravo va a Valladolid 48 horas antes, algo que Borja ha alegado como un encuentro para hablar sobre su supuesta llegada a la cantera blanquivioleta. Sin embargo, informaciones de la investigación dicen que Raul Bravo se pone nervioso una vez diseñado el operativo porque les llega la información de que el Getafe le da 2 millones de euros al Valladolid para ganar el partido ante el Valencia".



Pues bien, en este vídeo del informativo de La Sexta que después ha sido emitido por Josep Pedrerol en Jugones, un periodista de esta televisión, lejos de preguntarle a Ángel Torres, presidente del Getafe por la supuesta prima por ganar al Valladolid, le pregunta si va a poner alguna queja formal. "Con gesto salía Ángel Torres del Coliseum Alfonso Pérez. El presidente del Getafe prefiere no pronunciarse sobre el encuentro entre el Valladolid y el Valencia CF, su equipo -el Getafe- fue el gran perjudicado de este partido, la victoria del Valencia CF le descartó para poder optar a la Copa de Europa, que se traduce en una pérdida mínima de veinte millones de euros" se escucha en el vídeo locutado, y al poco el periodista le pregunta a Angel Torres si cree que el Getafe debería estar en Europa si el resultado "hubiera sido justo". Obvia, o desconoce, el periodista que el Getage sí está en Europa, concretamente en Europa League, y sobre todo, que el Getafe no fue capaz de ganar su partido en casa ante el Villarreal, ya que el choque terminó con empate a dos. Ángel Torres responde: "Yo lo que sucedió en el terreno de juego bien, lo que sucede fuera del terreno de juego no tengo nada que decir". Y el periodista le termina preguntando si el Getafe va a presentar alguna queja.





La Sexta preguntando por la presunta prima del Getafe al Valladolid. #Circulen pic.twitter.com/FwpJWQt4dy — Pep (@_Disidente) 4 de junio de 2019