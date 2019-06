Más que un partido para Kang In Lee frente a Japón

La Corea del Sur de Kang In Lee se la juega hoy ante Japón en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia. No es un partido más Kang In. En juego hay «como un Brasil-Argentina». La rivalidad entre ambas federaciones es máxima, son las dos grandes selecciones del continente asiático y en esta ocasión se encuentran más pronto de lo que les habría gustado. Solo una podrá estar en cuartos.

Kang In, con dos años menos de lo que marca la categoría, es el líder indiscutible de una selección que tras caer derrotada en el primer partido de la fase de grupos ante Portugal, ha sabido sobreponerse y vencer en sus dos siguientes duelos ante Sudáfrica y Argentina para poder estar presente en estos octavos de final. Kang In tiene gran culpa de ello, y es que el '10' es la pieza clave en torno a la cual gira todo el juego de ataque del equipo sudcoreano. Titular en los tres encuentros de la fase de grupos, Kang In ha sido decisivo en las dos victorias que han llevado a Corea del sur a colarse entre las dieciseis mejores selecciones sub 20 del mundo. Ante Sudáfrica, el '10' surcoreano cuajo un fantástico partido en la mediapunta, su posición favorita, y de sus pies nació la jugada del único tanto del partido. En el partido decisivo ante Argentina, que marcaba el devenir de su selección en el Mundial, Kang In fue la estrella: asistió con un centro medido a la cabeza del delantero en el primer gol y la jugada del segundo nació en sus botas.

Por otro lado, Japón también logró el pase como segunda de grupo en su tercer y último encuentro de la fase de grupos ante Italia. Los niponeses comenzaron el torneo con un empate ante la selección más asequible del grupo, Ecuador, pero lograron enderezar el rumbo con una victoria contundente en el siguiente partido por 0-3 ante México. En el último partido, un empate a cero ante una Italia ya clasificada para los octavos como primera de grupo les otorgó el pase a la siguiente ronda. Desde que se conoció el cruce en octavos, la repercusión en ambos países está siendo mayúscula, lo que podría generar en los jugadores una presión añadida a la que no estarián acostumbrados a sus edades. En el caso de Kang In esto no supondría un problema, puesto que el surcoreano ya ha disputado partidos en la élite del fútbol español con el Valencia, algo que le diferencia del resto de sus compañeros. Además, se trata de la primera vez que el valencianista de 18 años se enfrenta a Japón. Ambas selecciones se juegan algo más que el pase a cuartos de final, se juegan el trono asiático en el Mundial.



Senegal le esperaría en cuartos

Senegal ganó (2-1) a Nigeria y sería el rival de Kang In en unos hipotéticos cuartos. Está ante una opotunidad de oro para hacer historia.