Kang In Lee se mete en cuartos de final en Polonia

La participación de Kang In Lee en el Mundial Sub-20 de Polonia sigue con paso firme. El jugador valencianista ya está en cuartos de final de la competición después de vencer a Japón por 0-1 con gol de Se Hun en el minuto 83. El duelo estuvo muy disputado, con fases de dominio de ambos equipos y que acabó decidiendo una jugada aislada de la selección coreana. El partido se jugó más por el aire que por el césped, por lo que Corea no consiguió el dominio del choque en los primeros instantes del choque. No fue hasta el minuto 23, después de una falta lanzada por Kang In, que Japón sintió el peligro de Corea y cedió el control del esférico.

En ese momento, los coreanos asumieron más la pelota y las combinaciones de Kang In desde la banda derecha con Tae Hyeon desplegaron el ataque de la selección dirigida por Chung Jung Yong. El técnico, a través de los regates del jugador valencianista, consiguió instalarse en campo rival y asustar al combinado nipón.

En la segunda parte el choque se rompió y las ocasiones llegaban con virulencia. Japón arrancó como un cohete y en el minuto 50 se adelantó en el marcador tras una volea de Goke desde el punto de penalti. El VAR, sin embargo, anuló el gol y dio una vida extra a Corea, que la aprovechó yéndose arriba y forzando saques de esquina para embotellar a los japoneses. Cuando todo hacía indicar que el partido iría a tiempo extra, una jugada aislada acabó en el primer y único gol del encuentro.

Fallaron los nipones en la salida de balón, agarró la pelota Choi Jun y puso un envío cruzado al corazón del área. La empresa era dificilísima pero emergió Se Hun para peinar el centro y acabar batiendo a cámara lenta al guardameta japonés. La alegría se apoderó del banquillo coreano, que pedía calma a sus jugadores para defender el gol y el pase a cuartos. La resistencia coreana surtió efecto y Kang In Lee estará el sábado en cuartos de final buscando igualar la mejor clasificación coreana en un Mundial Sub-20, el cuarto puesto de México 1983.



Ficha técnica



Japón Wakahara; Sugawara, Seko, Kobayashi, Suzuki (Hara, 87'); Fujimoto (Higashi, 87'), Saito; Nishikawa, Goke (Nakamura, 67'), Yamada y Miyashiro.

Corea del Sur Gwang Lee; Tae Hyeon, Ji Sol (Won Sang, 46'), Hyun Woo, Jae Ik, Choi Jun; Jung Min (Jae Hyeon, 86'), Ho Jin, Young Wook (Jeon, 62'); Kang In y Se Hun.

Goles 0-1 Se Hun, m. 83. a Ndiaye Maguette (Senegal).

Árbitro Fujimoto (22'); Jae Ik (36'). E Partido correspondiene a la eliminatoria de octavos de final del Mundia Sub-20, disputado en el Lublin Stadium de Polonia.