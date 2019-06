Parejo: "Estoy tranquilo por mí, por mis compañeros y por el club"

Dani Parejo da un paso al frente. El líder del vestuario ejerció de capitán en un momento complicado donde se duda del Valencia CF y defendió a sus compañeros a raíz de la 'Operación Oikos' y el presunto amaño del Valladolid-Valencia CF de la última jornada liguera. «Estoy tranquilo por mí, por mis compañeros y por el club. Pongo la mano en el fuego por mí y por todos mis compañeros. Es un tema que ni nos va, ni nos viene. El que ha hecho algo ilegal, veremos qué le pasa. Nosotros no notamos nada. En la primera media hora nos estaban atacando, tiraron un tiro al palo en la primera mitad y otro en la segunda parte. Incluso hubo un posible penalti revisado por el árbitro. No sentimos nada desde dentro», declaró el capitán valencianista desde la concentración de la selección española en Las Rozas en una entrevista en el programa 'Radiogaceta de los deportes', de Radio Nacional de España. Una declaración de intenciones que no hace más que reforzar la posición del Valencia CF en este asunto, que desde el primer día defiende su honorabilidad y mantiene que no está involucrado en la 'Operación Oikos'.

Las palabras de Parejo van en la línea de las informaciones publicadas por El Mundo el pasado martes. Según fuentes oficiales de la investigación a las que ha tenido acceso El Mundo, «en la documentación recabada hasta ahora no aparece ninguna conexión de los implicados en el caso con el Valencia ni con su entorno. De hecho, fuentes próximas a la investigación señalan que el Valladolid podría haber recibido la oferta de una prima a terceros, por ganar al equipo de Marcelino, que la plantilla blanquivioleta habría rechazado, y por la que se habría interesado Raúl Bravo en uno de sus contactos con Borja Fernández», aseguraba este periódico. Una prima que, según desveló Esteban Urreiztieta en Radio Marca, el periodista que firma la información en El Mundo, podría ser del Getafe, que presuntamente habría ofrecido dos millones de euros al Valladolid por vencer al Valencia CF en esa última jornada de LaLiga.

El centrocampista de Coslada hizo balance también de la temporada del Valencia CF y agradeció a los ejecutivos del club la confianza depositada en Marcelino García Toral cuando el rendimiento de la plantilla no cumplía las expectativas de la temporada: «Veníamos de ser cuartos y todos esperaban ver al Valencia arriba y esto no llegó hasta enero. El equipo dio la vuelta a la situación y ha hecho una segunda vuelta increíble», dijo. El capitán manifestó que València es su casa y que ha «vivido muchas experiencias, unas buenas y otras no tanto». Sus lágrimas en la final de Copa del Rey fueron «un cúmulo de sensaciones que no puedes controlar».