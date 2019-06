Rodrigo y el Valencia CF, condenados a entenderse

El Valencia CF afronta el verano con las cosas claras. Antes de concluir la primera semana de junio, el club tiene buena parte de las gestiones del mercado hechas y todo lo que está pendiente está claro en la hoja de ruta que han definido Mateu Alemany, Marcelino y Pablo Longoria con la supervisión de Anil Murthy y Peter Lim. En esos planes hay una venta clara y tiene nombre y apellidos: Rodrigo Moreno. El delantero hispano-brasileño va a salir este verano traspasado. Después de cinco temporadas ha cumplido un ciclo y los responsables del aparato deportivo y ejecutivo consideran que es ahora el momento de traspasarlo. Marcelino lo tiene claro, hace un análisis mucho más profundo que la segunda parte de la temporada y el jugador está abierto a escuchar ofertas. Nadie quiere dar el primer paso pero en la medida en la que nos vamos metiendo de lleno en el mercado se van clarificando las posturas. Hasta cuatro preguntas se le hicieron a Mateu Alemany por el delantero en su comparecencia ante los medios días atrás y el director general se limitó a decir que «todo el mundo sabe que tenemos necesidades pero también es evidente que Rodrigo es muy importante para nosotros», por lo que la postura del Valencia CF es firme: «el mensaje con cualquier jugador es 'usted sabe la cláusula y usted mismo' y a partir de ahí está la voluntad del futbolista». El mensaje es claro: el Valencia CF considera a Rodrigo un activo importante y no lo va a hacer de menos en el mercado.

Después de Mateu llegó el turno de Marcelino, que analizaba el caso en una entrevista con Goal.com. el técnico se mostró seguro de la continuidad del futbolista: «Rodrigo no va a dejar el Valencia porque eso no está dentro de su cabeza». Pese a todo, Marcelino matizó sus declaraciones, pues una posible oferta de un gran equipo podría cambiar la situación del '19' en la plantilla: «Como todo jugador a esa edad y trayectoria, si llega una gran oferta, una buena para las dos partes, el entrenador tiene que aceptarlo», señaló. El entrenador asturiano, de hecho, confirmó que «no formamos parte de esta parcela», en referencia al capítulo de bajas. En esta línea, Marcelino emplazó «al club y al jugador a valorar», siempre que haya «una oferta y que sea buena para ambas partes». Pues bien, ayer llegó el turno del futbolista, que en declaraciones a Radio Marca analizó su futuro desde la concentración de la selección española en Las Rozas, responde a cuestiones relativas a su futuro y a su posible salida del Valencia CF. El delantero, cuando el mercado no ha hecho más que ponerse en marcha, no asegura su continuidad en el Valencia CF la próxima temporada, deja la cosa más bien abierta. «El club es el que tiene sus necesidades como ya dijeron Mateu Alemany y Marcelino y todo depende de lo que vaya a pasar. En este momento no puedo garantizar si seguiré (en el Valencia CF) o no», afirma el delantero.

El jugador, además, se muestra halagado por el interés del FC Barcelona: «Alegra y motiva que se fijen en ti, es señal de que lo haces bien y que sigues creciendo año tras año» (lee todas sus declaraciones sobre el Barça), dice. Respecto a su carta en Instragram, publicada inmediatamente después de concluir las celebraciones por la Copa, Rodrigo afirma que «no era una despedida, sino una carta de agradecimiento a todos los que habían participado en mi trayectoria. Siempre está bien mirar hacia atrás», remata. El Valencia CF asume que es una situación que va para largo, no tiene visos de cerrarse a corto plazo. Esa es la información de SUPER acerca del 'timming' de la operación. El Valencia y Rodrigo están condenados a entenderse. Su salida, en marcha.