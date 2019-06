El secreto entre Dani Parejo y David Ferrer

Dani Parejo, capitán del Valencia CF, es uno de los testimonios que participan en el emotivo documental de 'Teledeporte' sobre el tenista David Ferrer. El tenista de Xàbia, durante años en el top-5 y top-10 de la ATP, se retiró en el pasado Masters 1000 de Madrid y grandes personalidades del mundo del deporte rinden homenaje a su trayectoria deportiva y personal con sus palabras. Desde las leyendas del tenis Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic; los históricos españoles Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyà, Álex Corretja, Sergi Bruguera y Emilio Sánchez Vicario, hasta el seleccionador más laureado de la 'Roja', Vicente Del Bosque, y el mejor baloncestista español de todos los tiempos, Pau Gasol.

'Eterno Ferru' recorre durante una hora los grandes momentos de un tenista, campeón de 27 títulos ATP, que ocupa un lugar preferente en la historia dorada del deporte valenciano. Entre ellos, la épica victoria en abril de 2018 en la plaza de toros de València frente al alemán Kohlschreiber en casi cinco horas de partido. El pase a las semifinales de la Copa Davis con la presencia en la grada de Marta, su mujer, entonces embarazada del pequeño Leo, que nació un mes después. "Creo que me quedé allí", recuerda Ferrer mientras las imágenes muestran el instante en el que celebró la victoria tendido en la arena.

Entre los momentos más emotivos del reportaje se encuentran unas palabras de Dani Parejo, amigo del tenista, que dan fe de cómo David Ferrer no sólo conquistó las pistas, sino el respeto y el cariño de todo el mundo del deporte que le ha rodeado en sus 19 años como profesional. "David es de las pocas personas que cuando a mí las cosas no me han ido muy bien, no de la mejor manera, yo terminaba de jugar un partido y siempre tenía un mensaje de él. Es de agradecer", confiesa el futbolista del Valencia.

"La humildad, la constancia, pero sobre todo destaco su derroche. La lucha, el no dar ninguna pelota por perdida, creer siempre, cuando las cosas no salen en esos momentos más duros, en que se puede dar la vuelta y conseguir el éxito", concluye el testimonio de Parejo. Es evidente, que el carácter en la pista de David Ferrer ha sido una fuente de inspiración en la batalla interna del capitán valencianista durante sus ocho temporadas en el equipo de Mestalla.