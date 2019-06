Un murciélago celebra la Copa en Islas Feroe

'Ito' atiende a SUPER desde las Islas Feroe, donde los habitantes están revolucionados por la visita inminente de la selección española para disputar un partido clasificatorio para la Eurocopa 2020. «El país tiene muchas ganas de ver a futbolistas famosos y siempre sueñan con una posible sorpresa. Para ellos incluso marcar un gol contra España sería un logro histórico», dice Tarancón, casi como un feroense más. El futbolista, de hecho, tiene entradas para ese partido desde diciembre y acudirá el viernes al estadio Tórsvøllur.

Pese a vivir a 2.533 kilómetros del Cap i Casal, Pedro Tarancón no olvida su valencianismo. El día de la final de Copa del Rey, el futbolista echó de menos a «padres y amigos con los que poder celebrar» la consecución de un título después de once años, pero el sentimiento no se pierde. 'Ito' vivió la final en su casa, inundada de valencianismo por todos los rincones, junto a su novia Júlie y sus dos hijas. El momento de la final, para él, fue ver a Parejo levantar la Copa, después de todo lo que ha pasado el capitán: «Cuando vi a Parejo levantar la copa sentí que es el perfecto ejemplo de lo que es luchar por algo que quieres y crees que algún día conseguirás», recuerda. «Ha conseguido con mucha personalidad lo que se ha propuesto: capitán, campeón de Copa y ahora motor de la selección española», le alaba el valenciano, que tiene predilección por el centrocampista del Valencia CF. Para el futbolista valenciano, esta Copa ha sido muy diferente a la de 2008, de la que guarda una anécdota con uno de sus mejores amigos: «Recuerdo verla con mi amigo Sergio en las pantallas gigantes del Gran Turia y en el festejo le pegué un codazo en los dientes y empezó a sangrar pero nos dio igual, lloramos y nos abrazamos», recuerda.

La distancia no evita que 'Ito' sufra con el su Valencia CF. «El año pasado la televisión de aquí ofrecía varios partidos de LaLiga pero este año no hubo acuerdo, así que me toca escucharlos en la radio», comenta a SUPER. Además de los partidos, Tarancón sigue la actualidad del Valencia CF y es muy ambicioso por el año próximo: «Espero que acabe entre los 4 primeros, llegar a cuartos de Champions e intentar ir por todo en Copa».

'Ito' se caracteriza por su ambición. Cuando dejo València para probar suerte en el fútbol maltés, el valenciano tuvo que «luchar por un contrato con un serbio, un americano y un italiano». «Llegué a las Islas Feroe desde 2016, en enero, y esta es mi cuarta temporada», dice orgulloso. Y no es para menos. Fue el primer futbolista español en jugar allí y, ahora mismo, el único que queda después de que Carlos Quintana y Dennis Niebla probaran suerte allí. Ahora, 'Ito' ha echado raíces en el país norteño y ya se ha convertido en una institución tanto en el club feroés como en la liga, que poco a poco evoluciona y sube el nivel del fútbol en el país: «Todos los clubes de primera intentan jugar el balón, el país se ha desarrollado mucho en los últimos años y cada vez tienen mejores conocimientos y formación».