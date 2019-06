Novedades con el caso Pablo Sarabia

El Valencia CF se olvida de Pablo Sarabia. O dicho de otra manera, el jugador del Sevilla Pablo Sarabia no jugará la temporada que viene en el Valencia CF. Y no será porque el club de Mestalla no lo ha intentado, al contrario, ha estado en la pelea hasta que ha considerado, una pelea, que por otra parte ha durado muchos meses. De hecho, SUPER ya se hacía eco de ello el pasado mes de abril del interés del Valencia CF en ficharlo, pero los contactos habían comenzado mucho antes.

Concretamente en el mes de febrero, cuando el entonces representante de Sarabia, Ginés Carvajal, se citó en València con los dirigentes del club blanquinegro para abordar la posible estrategia. Eso sí, recientemente Sarabia cambió de agente y se puso en manos de Pablo Barquero. Sea como sea, lo cierto es que según ha podido saber SUPER, Sarabia no fichará por el Valencia CF, pero no está claro el motivo, es decir, no está claro si es porque finalmente va a renovar con el Sevilla FC o porque abandonará el conjunto andaluz para firmar por otro equipo.

Sarabia termina contrato con el Sevilla en el mes de junio de la temporada que viene y tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de euros. Estas dos situaciones lo convierten en un futbolista más que interesante en el mercado teniendo en cuenta la calidad del jugador y su precio, pero tiene una contrapartida, el salario que pide es elevado, y posiblemente por ahí se le haya escapado al Valencia CF, que para ficharlo debe hacer frente también a los 18 millones de la cláusula de rescisión. Por otra parte, el buen precio de la operación ha provocado que haya mucha competencia y sobre todo, una dura competencia.

Además del Sevilla, que con la llegada de Monchi a la dirección deportiva se ha volcado en tratar de retener a Sarabia porque es, sin duda, su jugador más desequilibrante, el Inter de Milán y la Roma se han sumado también a la puja por el centrocampista madrileño. Eso sí, en las últimas semanas, y a tenor de lo que ha dicho Monchi en público, todo hace pensar que el futbolista seguirá en el Sánchez Pizjuán. Esto dijo el director deportivo del equipo andaluz recientemente: «No hay novedad en torno a Sarabia, poco puedo aportar en este caso. Que no haya novedad no quiere decir que estemos parados. Sarabia era receptivo, que yo sepa no hay cambios y seguimos trabajando pero no hay ninguna novedad noticiable».



Alternativas

Los planes del conjunto de Mestalla se dirigen ahora hacia otros futbolistas si bien no ha quedado claro si el fichaje de Sarabia se contemplaba como delantero o se buscaba en él un futbolista de banda. En caso de que fuese para el ataque, queda claro que el objetivo principal para esa posición del conjunto blanquinegro es el uruguayo del Celta de Vigo, Maxi Gómez. Para la banda, el Valencia contempla ahora el fichaje del ruso Cheryshev, que estaba cedido por el Villarreal, y Denis Suárez, del FC Barcelona. Ellos dos son los objetivos.