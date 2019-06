¿En cuánto valora el Valencia CF a Uros Racic?

Uros Racic voló el miércoles a Belgrado para unirse a la concentración de la selección serbia sub-21. Horas antes, el centrocampista del Valencia CF se había despedido del CD Tenerife, donde ha jugado cedido desde enero, encontrando en la isla los minutos que no tenía en el equipo de Marcelino en una primera mitad de curso en la que participó con el filial. Dentro de unos días la selección que dirige Goran Djorovic, ex de Celta, Depor y Elche, se desplazará a Trieste para competir por la Eurocopa sub-21. El torneo, que se disputará en Italia y San Marino entre el 16 y 30 de junio, será el escaparate ideal donde clubes de las principales ligas europeas completarán los informes que manejan de los jóvenes talentos.

El mediocentro serbio, con contrato en vigor hasta 2022 y valorado por el club en casi 20 millones, no va a ser una excepción. Racic forma parte de ese grupo de élite que será observado en el norte de Italia. La sub-21 liderada por Luka Jovic, nuevo delantero del Real Madrid, jugará sus partidos de la fase de grupos ante Austria, Alemania y Dinamarca en Trieste. Allí ojeadores italianos, alemanes, ingleses o españoles no quitarán el ojo a Nikola Milenkovic, Svetozar Markovic, Pantic, Joveljic o a un clásico de las categorías inferiores serbias como Zivkovic... Todos compañeros de Racic y del '9' que ha costado 60 millones a la entidad madridista.

A continuación, el análisis en corto de los compañeros de Racic que también serán monotorizados por los 'scoutings'. A su derecha, las 'gangas' en el resto de selecciones del torneo:



El Valencia CF no ha definido totalmente el camino a seguir con Uros, completo mediocentro al que Pablo Longoria, director del Área Técnica, tiene en alta estima. Y no lo ha hecho porque el valor de mercado del ex de Estrella Roja puede incrementarse en la Euro sub-21 que se avecina. El VCF lo sabe y espera una oferta convincente. En principio, Racic no entraría dentro del plan de plantilla 19/20. Por delante están Parejo, Coquelin y Kondogbia; además se ha preguntado por medios como Freuler (Atalanta) y Joan Jordán (Eibar).

«No hay ningún escenario descartado. Iremos tomando decisiones. No hay movimientos con ellos, más allá de que deben incorporarse a la pretemporada», respondió Mateu Alemany hace solo unos días al ser cuestionado por Salva Ruiz y Uros Racic. En el caso del serbio, hay dos vías abiertas. Si las propuestas de traspaso no satisfacen la valía que el Valencia da al jugador, se abriría la posibilidad de una nueva cesión o una venta con opciones de recompra. El Tenerife ha vuelto a pedirlo prestado y también algún Primera como el CD Leganés.

El medio de 21 años solicitó a la Federación de su país un permiso para poder estar con el Tenerife en el empate del pasado martes en Lugo. Un 0-0 suficiente para que los chicharreros sellasen la permanencia en Segunda. Racic sólo participó en los últimos tres minutos y ninguno en la victoria de la jornada anterior contra el Oviedo, indicativos de que ha perdido protagonismo con el técnico que sustituyó a Oltra a mediados de mayo: Luis César Sampedro. Sin embargo, el club ha mantenido su interés en Uros.

Seguido de cerca por clubes de peso ya en el Estrella Roja, Racic ha potenciado su cartel con buenos partidos en el fútbol español. En julio de 2018 costó dos millones al Valencia, y en febrero de este año el diario serbio 'Mozzart Sport' informó de una oferta superior a diez millones procedente de la Premier. Lo cierto es que el equipo inglés sigue a la expectativa e interesado en el centrocampista de Kraljevo, al que marcará de cerca a partir del 17 de junio en Trieste. La cláusula en su contrato es de 100 millones, si bien el precio que el Valencia pretende es de 18 'kilos', un valor acorde al de la clase media-alta que se verá en el Europeo.

Por otra parte, España sub-21 arrancará la competición que enfrentará a los mejores jóvenes del Viejo Continente un día antes, el domingo 16, contra Italia. Con la 'Rojita' están los valencianistas Carlos Soler y Manu Vallejo y el lateral derecho por el que el Valencia negocia para el futuro, Pedro Porro.