Kang In Lee quiere hacer historia

Corea del Sur y Senegal se juegan el pase a las semifinales del Mundial Sub-20. La selección de Kang In Lee está a un partido de reescribir la historia clasificándose entre los cuatros mejores del torneo por primera vez, asimismo, el conjunto senegalés nunca había llegado tan lejos en un Mundial Sub-20.

Los coreanos disputarán la eliminatoria al ritmo del canterano valencianista. Kang In Lee ha sido la sensación del campeonato hasta el momento y está de dulce. Todo el juego de Corea del Sur pasa por la zurda del 10, es el motor de la selección y el jugador más determinante. En la fase de grupos Kang In Lee fue de menos a más. Tuvo un arranque complicado, como todo su equipo, pero su gran personalidad en los momentos más difíciles han llevado a Corea del Sur a los cuartos de final del Mundial Sub-20. Eliminaron a Japón en octavos con un cabezazo de Sehun Oh, el mejor aliado de Kang In. Defensivamente Corea del Sur ha mostrado ser muy firme atrás. Con un sistema 5-3-2 dando total libertad al valencianista en la zona de ataque, los coreanos han alcanzado su máximo nivel y ahora tendrán en cuartos un hueso duro de roer. Si consiguen superar esta fase, sería la primera vez en su historia que consiguen llegar a semifinales en un Mundial Sub-20. En el campeonato de México de 1983 llegaron a cuartos de final y, hasta ahora, ese ha sido su mayor hito. Kang In Lee ya lo ha igualado, ahora lo quiere superar.

Senegal no ha llegado tan lejos por su físico, como suele ser habitual en cualquier torneo. Técnicamente es un equipo notable y bien organizado. Atrás con la pareja de centrales formada por N'Diaye y Cissé solo han encajado un gol en cuatro partidos. En la sala de máquinas es donde más problemas va a tener Senegal. Lopy está siendo uno de los mejores de su selección. Talentoso, con un buen manejo de balón y de perfil creativo, se perderá los cuartos contra Corea por acumulación de amarillas. Está será la baja clave del encuentro y la que puede marcar el devenir del partido. En la zona ofensiva, Amadou Sagna será el factor diferencial de Senegal. Con 4 tantos, es el segundo máximo goleador del Mundial Sub-20. Rápido, explosivo y con mucho gol, Sagna puede jugar en ambas bandas, pero suele arrancar desde la izquierda.

Kang In Lee está siendo el mejor de su selección y uno de los más destacados del campeonato internacional. Con 2 años menos que el resto, es el líder de Corea del Sur y se echó el equipo al espalda cuando más lo necesitaba. Su calidad es diferencial y debe marcar el camino, una vez más, a los coreanos para superar los cuartos de final y reescribir la historia del combinado nacional de Corea del Sur.