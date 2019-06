Kang In Lee, la envidia Mundial

Kang In Lee explota en Polonia liderando a Corea del Sur.

Kang In Lee se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del Mundial Sub-20. El surcoreano ha explotado en Polonia liderando a una selección de Corea del Sur que ha hecho historia clasificándose para semifinales. Su exhibición en cuartos de final contra Senegal con un gol y una asistencia le ha catapultado como una de las sensaciones del torneo y le posiciona entre la élite de los jóvenes talentos que aspiran a los premios individuales. Su cotización se dispara al mismo tiempo que acapara las miradas de todas las secretarías técnicas de Europeo. Su nombre está en boca de todos. Es la envidia del mundo del fútbol y el orgullo de un valencianismo que se frota las manos.

El surcoreano no está tan lejos del galardón al mejor jugador del torneo. A falta de las semifinales y la final, solo hay tres jugadores del resto de selecciones supervivientes que pueden hacerle sombra: el delantero de Italia Andrea Piamonti (Inter de Milán), el extremo de Ecuador Gonzalo Plata (Sporting de Portugal) y el portero de Ucrania Andriy Lunin (Real Madrid). El galardón de mejor jugador del Mundial Sub-20 son palabras mayores en el mundo del fútbol. Se lo llevaron entre otros un tal Diego Amando Maradona en Argentina'1979, Adriano en Australia'1993, Saviola en Argentina'2001, Messi en Holanda'2005, Kun Agüero en Canadá'2007 o Pogba en Turquía'2013, así como los exjugadores del Valencia Nicolás Olivera (1997) o Seydou Keita (1999). Los dos últimos premiados fueron el malí Adama Traoré (2015) y el inglés Solanke (2017). Y es que, no todos acabaron triunfando. Es el caso también de Adiyiah (2009), Ismaeil Matar (2003) o Peixe (1991) en una Portugal en la que también estaba Figo. Tener el reconocimiento de mejor jugador del Mundial juvenil no asegura ser una estrella en el futuro, pero sí confirma que se tienen las condiciones para poder serlo.

El '10' de Corea del Sur de momento está llamado la atención de las secretarías técnicas del fútbol europeo. Muchos son los clubes que han llamado a su puerta para preguntar por su situación deportiva y contractual. Incluso, tal y como publicó Superdeporte, hay un club importante de Holanda y otro de la Premier League dispuesto a pagar traspaso por él. Kang In acaba contrato en 2022 y tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Mateu Alemany y Marcelino García Toral tienen prevista una reunión para tomar una decisión en torno al futuro del jugador que apenas tuvo protagonismo en la segunda vuelta de la Liga y al que se le dejó marchar en el tramo decisivo de la temporada. El Valencia decide.

El futbolista no quiere saber nada ni de su futuro ni de premios individuales. Por su cabeza solo pasa ganar a Ecuador el martes y meterse en la final del Mundial. Kang In sigue con mentalidad de partido a partido y no tiene miedo a nadie. El surcoreano ha vuelto a demostrar que es ultracompetitivo y ofrece su mejor versión en contextos de presión en situaciones al límite. Lo hizo en la remontada contra el Getafe con dos asistencias decisivas y lo repitió contra Senegal también en cuartos de final. El partido también demostró que su mejor fútbol está jugando por dentro. Todo cambió en el descanso cuando el seleccionador corrigió su posición de inicio -escorado en la banda derecha en un 5-4-1- y lo devolvió a arriba con libertad de movimientos. Su sitio.