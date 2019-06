Nueva renovación en el Valencia Femenino

El Valencia CF Femenino y Gio Carreras han alcanzado un acuerdo para prolongar la vinculación de la centrocampista con el club hasta el 30 de junio de 2020. La futbolista milita en las filas blanquinegras desde la campaña 2013.14, por lo que sumará su séptima temporada consecutiva defendiendo nuestros colores.

La '20' ha disputado 121 partidos oficiales en Liga, en los que ha marcado 10 goles. En Copa de SM la Reina ha participado en 11 encuentros, logrando 2 tantos: el primero de estos lo anotó frente al Athletic Club en los cuartos de final de la 2014.15, en la que el Valencia Femenino quedó subcampeón de Copa.

Gio Carreras: "Durante estas seis temporadas me he sentido como en casa. Me gusta la ciudad, su gente y los valores que representa el Club. Es un privilegio poder seguir formando parte de la familia blanquinegra otro año más. Ojalá, juntos, consigamos algo bonito esta temporada."