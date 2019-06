El Ajax quiere a Kang in Lee traspasado

Kang in Lee se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial Sub-20 que se está disputando en Polonia. El futbolista del Valencia CF fue el gran protagonista del partido de cuartos de final que Corea del Sur jugó ante Senegal. Repartió dos asistencias y marcó un gol. La histórica clasificación de su país para las semifinales –es la primera vez que lo logran– nació en sus botas. Su excelente rendimiento ha provocado que los equipos más poderosos del fútbol europeo se fijen en él. Había dado ya algunas muestras de su enorme potencial durante sus contadas apariciones con el primer equipo del Valencia CF pero su irrupción en Polonia le ha dado otra dimensión.

El Mundial Sub-20 es uno de los escaparates más potentes que existen y su rendimiento no ha hecho más que confirmar a ojos de todos los clubes que tiene materia prima y personalidad para convertirse en un jugador llamado a alcanzar cotas altas. SUPER ya publicaba semanas atrás que hay dos equipos –uno de la Premier League y otro de Holanda– dispuestos a pagar dinero por su traspaso, ya no se trata de clubes que estén haciéndole un seguimiento o estén pendientes de si finalmente Marcelino no cuenta con él para tenerlo una o dos temporadas cedido, son clubes que quieren hacer una oferta de traspaso por Kang in Lee.

Desde Corea del Sur llegan informaciones del interés firme del Ajax de Amsterdam y son informaciones que ha podido corroborar este periódico. También se habla de PSV Eindhoven, pero es el Ajax quien está más decidido a pujar por el joven talento surcoreano. En club de Amsterdam –en cuya filosofía apostar sin complejos por el talento joven está marcado a fuego– preparan una ofensiva por el joven futbolista del Valencia CF, que no solo ha demostrado tener calidad sino que pese a tener solo dieciocho años ­–es más joven que la mayoría de sus rivales– ha tomado las riendas de su selección a base de liderazgo y ha demostrado su capacidad para competir bajo presión. Que hay una descompensación entre lo que dice su documento de identidad y lo que hace en el terreno de juego es una realidad por más que ahora mismo esté compitiendo en categorías inferiores pero el Valencia CF, al menos hasta la fecha, no le hace sitio en el primer equipo. El mediapunta –este Mundial ha clarificado más si cabe que su posicón es la de mediapunta– necesita jugar, está en un momento de su carrera en el que su progresión demanda minutos y confianza y hay que ver cuál es la posición del club.

A priori Marcelino tiene reticencias a ofrecerle un rol con cierto protagonismo en la rotación y ahí está el precedente de dejarle ir con su selección a falta de más de un mes para el final de temporada con todo en juego para el Valencia CF. El resto de clubes no son ajenos a esta realidad, ven que difícilmente cabe en el primer equipo y preguntan por él, ya no solo interesados en su cesión sino también los hay que preparan ofertas para un traspaso. Esta situación, unida al buen rendimiento del joven futbolista en el Mundial Sub-20 –todo apunta a que su nombre va a estar entre los de los candidatos al premio de mejor futbolista del torneo–, obligará de alguna manera al Valencia CF a mojarse, a tomar una postura firme con respecto al futuro del jugador, bien sea haciéndole hueco o abriéndole la puerta de salida cedido o traspasado.

El futbolista, entre tanto, sigue concentrado en el Mundial, donde hoy (20:30) se enfrenta a Ecuador en las semifinales. En las últimas horas ha concedido una entrevsita al medio Dziennik Zachodni de Polonia y ha explicado que «tras el Mundial Sub-20, creo que volveré al Valencia siendo mejor jugador. Se juega a un nivel muy alto y saco conclusiones después de cada partido, algo que me ayuda a mejorar». Paso a paso. Tiene muy buena pinta.