El Bernabéu roba un gol a Rodrigo

El delantero del Valencia CF, Rodrigo Moreno, mereció despedir la temporada con un gol más en su cuenta particular. Lo marcó en el minuto 14, pero el árbitro escocés William Collum decidió anularlo de forma injusta por una posición antireglamentaria que solo vieron él y su asistente. La jugada de tiralíneas no pudo ser más preciosa y precisa. Desplazamiento en largo de Jordi Alba, pase exquisito de Dani Parejo al primer toque sin dejar que el balón tocara el césped y remate a la red de Rodrigo al más puro estilo depredador del área pequeña. Siempre en posición reglamentaria. El colegiado señaló fuera de juego. Incomprensiblemente los partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020 no tienen tecnología todavía VAR.

Rodrigo se marchó contento a pesar de no marcar, pero sí alguien estaba radiante en zona mixta era Parejo. Dani se mostró feliz por su rendimiento y la personalidad que muestra jugando con la selección. «Es mi forma de entender el juego, no lo concibo de otra manera. Doy las gracias a mis compañeros porque con ellos es mucho más sencillo, me hacen sentirme muy a gusto y cómodo. Así al final se saca más rendimiento. Confiaba en mí y en mis posibilidades, al final con el trabajo y la humildad, gracias a mis compañeros en la selección y en el Valencia están haciendo que sea un año inolvidable» sentenció.

Robert Moreno, segundo de Luis Enrique, también se mostró satisfecho por sus jugadores, aunque niega que tengan ya un pie y medio en la Eurocopa 2020. «Quedan 18 puntos todavía por jugar. Esto es fútbol y la vida da sorpresas desagradables», indicó. Además, consideró justo el triunfo por 3-0, porque a su juicio España había «dominado el partido» y «todo lo que se había preparado había salido. «Hemos podido frenar todo su juego en largo y cuando hemos tenido el balón hemos gozado de posesiones largas sin contraataque», decía.



Wass , 28 minutos con asistencia

Daniel Wass participó en la goleada (5-1) de Dinamarca a Georgia en el grupo D de la clasificación para la Eurocopa. El valencianista, que no jugó el sábado ante Irlanda, empezó en el banquillo y entró en el 62' sustituyendo a Skov con 3-1 en el marcador. Dio una asistencia de gol en su regreso tres años después.