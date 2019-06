Cillessen: "El Barça no me dejará salir por una manzana y un huevo"

Cillessen: "El Barça no me dejará salir por una manzana y un huevo"

Jasper Cillessen quiere salir del FC Barcelona en busca de minutos en un equipo con aspiraciones, pero es consciente de que el club catalán no facilitará su salida si no logra un buen traspaso, aunque según ha declarado a 'Voetbal International', "la exigencia del Barça de reclamar 60 millones no lo hace fácil" y aunque se rebajen las expectativas de los catalanes, confiesa que es consciente de que no le dejarán salir "por una manzana y un huevo".

Tal y como adelantó SUPER el pasado 15 de mayo, el internacional holandés es del agrado del Valencia CF en caso de que Neto termine abandonando la disciplina valencianista. Cillessen no pierde la esperanza: "El club sabe que nunca he sido un portero de hacer ruido", añadió.



También te puede interesar:

Así se cocina el Valencia CF 19/20

Cillessen se deja querer