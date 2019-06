Kang in Lee habla de su futuro en el Valencia CF

"Creo que volveré a València siendo mejor jugador, pero no sé qué pasará después con mi futuro", asegura Kang in Lee en una extensa entrevista en el diario Dziennik Zachodni. El jugador del Valencia CF es una de las grandes sensaciones del Mundial Sub-20, en el que otra genialidad suya ha metido a Corea a la final del torneo.

Había dado ya algunas muestras de su enorme potencial durante sus contadas apariciones con el primer equipo del Valencia CF pero su irrupción en Polonia le ha dado otra dimensión. Desde Corea del Sur llegan informaciones del interés firme del Ajax de Amsterdam y del PSV Eindhoven, pero es el Ajax quien está más decidido a pujar por el joven talento surcoreano. Su nombre está en el mercado.

Sobre este tipo de rumores, el jugador comenta en la entrevista que esas decisiones "no me pertenecen": "València es mi hogar, trabajar con este equipo me da mucha satisfacción y la próxima temporada quiero trabajar duro para fortalecer mi posición. Pero tales decisiones no me pertenecen, así que no me molesto con ellas. Donde sea que esté, mi objetivo es ser un mejor jugador cada día y ayudar al equipo a ganar. En este punto, solo tengo influencia en la Mundial Sub 20 y esto es lo más importante para mí".

"Estoy muy feliz de que el Valencia CF tenga tantos grandes jugadores de los que he aprendido mucho. Gracias al gran juego de mis compañeros, la próxima temporada jugaremos en la Liga de Campeones. Estando aquí en Polonia vi su fantástico partido en la final de la Copa del Rey con el Barcelona. Estoy orgulloso de ser parte de este equipo", añade el futbolista del Valencia CF.