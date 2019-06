Fichajes del Valencia CF a medio-largo plazo

El plan inicial de Marcelino García Toral es que ninguno de los tres fichajes jóvenes que se cerraron en el mercado de invierno, Manu Vallejo (22), Jorge Sáenz (22) y Salva Ruiz (24), tengan cabida en la plantilla del Valencia de la próxima temporada. La idea del entrenador en confeccionar una plantilla corta de experiencia y calidad contrastada capaz de recortar distancias con el tercer clasificado de LaLiga y competir al máximo nivel en la próxima edición de la Champions. El cuerpo técnico valora positivamente la incorporación de estos tres jugadores jóvenes con proyección de futuro, pero el planteamiento inicial, a falta de lo que diga el mercado, es que formen parte de la plantilla del primer equipo a medio-largo plazo. El asturiano entiende que hay que tener paciencia con ellos, no acelerar sus procesos de crecimiento y buscarles acomodo intermedio en otros equipos para que se curtan en contextos de mayor exigencia a la que están acostumbrados y regresen al Valencia a uno o dos años vista con la madurez deportiva y los galones suficientes para competir en la élite del fútbol español y europeo. El club, consciente de la posición del entrenador, ya ha iniciado contactos con otros clubes para asegurar el mejor destino a los tres.

Manu Vallejo, Jorge Sáenz y Salva Ruiz están citados de todas formas el próximo 7-8 de julio en la ciudad deportiva de Paterna para arrancar la pretemporada a las órdenes de Marcelino. Los tres son conscientes de la dificultad de quedarse en la plantilla del primer equipo, pero no renuncian a nada. Por la cabeza de todos ellos solo pasa aprovechar la oportunidad que les permiten los entrenamientos y ganarse la confianza del entrenador a base de trabajo y rendimiento. Anil Murthy también se niega a cerrar totalmente la puerta del primer equipo a los tres. «Vamos a ver en la pretemporada, vamos a ver», decía en su entrevista a Superdeporte. El presidente del Valencia descartó que este tipo de fichajes se cerraran en enero ante la posibilidad de no entrar en Liga de Campeones y la posibilidad de tener una multa europea y una sanción de la FIFA. «No hay un enlace entre esto y la situación económica. Para nosotros es muy importante cuando tenemos una oportunidad de incorporar a muy buenos jugadores. Somos muy atractivos ahora. ¿Que vienen? Irán a la pretemporada y confeccionaremos la plantilla que va a jugar y a los otros, que son buenos jugadores, hay que darles la oportunidad de crecer aquí o fuera. Pero lo decidiremos luego, no podemos desaprovechar la oportunidad de incorporar a buenos jugadores a un precio económico», explicaba el presidente.

Más claro parece tenerlo Marcelino tal y como reconocía recientemente en declaraciones al diario As. «Son chicos más de futuro que de presente y veremos si son capaces de adelantar ese futuro. Estarán en pretemporada con nosotros y veremos si tienen capacidad en un equipo Champions como el Valencia. Tenemos que pensar que para qué competimos. Para ser un Valencia cuarto y consolidarse ahí y a la vez con perspectiva de acercarse al tercero, o volvemos a dos años atrás y estamos en mitad de la tabla. Para acercarnos al tercero la plantilla cada vez tiene que tener más experiencia, capacidad y jerarquía. Algunos jugadores quizás necesitan un paso intermedio para consolidarse en un Valencia que esté permanentemente en Champions», aseguraba el técnico. Ninguno de los tres tirará la toalla.