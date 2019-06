Mil solicitudes para entrar en la nueva Grada Joven

El Valencia CF ha emitido un comunicado en el que informa de la marcha de la nueva Grada Joven de Animación. Hay que recordar que el pasado lunes el club anunció la campaña de abonos para la temporada 2019/20 y en ella nuevos resquisitos para la grada de animación. Como dijo en una entrevista concedida a SUPER el presidente valencianista, Anil Murthy, el objetivo del Valencia es "regenerar" la grada porque "hay un problema de violencia" en ella. En este enlace puedes ver el vídeo de estas declaraciones.



Según informa el club, "en solo 48 horas la respuesta está siendo muy buena, más de mil valencianistas han enviado ya su solicitud para formar parte de la 'Grada Joven de Animación', incluyendo a aquello que veían el fútbol en otra zona de Mestalla y que quieren formar parte de esa renovada grada la temporada 19.20. La regeneración de la Grada Joven de Animación está en marcha, está habiendo una gran aceptación en el valencianismo en una zona de Mestalla donde los jóvenes entre 16 y 25 años van a poder disfrutar de una atmósfera única de apoyo en un ambiente libre y sano".



El dato que aporta el Valencia es significativo, pero hay más, como por ejemplo que de esas mil peticiones para renovar el abono en la grada joven, el 75% nuevas altas, es decir, o son aficionados que no son socios o abonados del Valencia CF, o lo son pero en otra zona del estadio. Esto significa que en solo dos días, 750 personas que no estaban, hoy quieren estar en la nueva grada. Hay que tener en cuenta que estas solicitudes pasan a una lista de espera hasta saber cuántos de los actuales a abonados en la grada joven no renuevan el pase, o bien por voluntad, o bien porque ya no cumplen los requisitos que exige el club para la nueva grada. Al respecto, y para poner todo en su contexto, conviene recordar que el plazo de renovación del abono en la grada joven termina el día 24 de este mes, es decir, los actuales abonados no tienen 'prisa' por renovar, pero las nuevas altas sí porque han de entrar en una lista de espera.