Fichajes Valencia CF: el objetivo con Rodrigo y Denis Suárez

Denis Suárez coincidió con Marcelino García Toral en la etapa del Villarreal en la temporada 2015/16, el año de su explosión y que lo catapultó al Barça. El gallego, después de no tener sitio en el Camp Nou y no cuajar en el Arsenal a las órdenes de Emery durante los últimos meses, busca un equipo donde recuperar sensaciones y en este sentido la figura de Marcelino es casi una certeza para él. El Valencia CF está trabajando su fichaje a bajo coste, no quiere pagar un montante económico elevado y sabe que la predisposición del jugador, que lo tiene bastante claro, puede bloquear el interés de otros equipos que andan tras su pista.



Por pedir...

El Barça, entre tanto, no lo va a regalar. De momento se opone a una cesión –ese tipo de operaciones, como sucedió en el caso de André Gomes, solo las contemplan en la recta final del mercado­– y pide ni más ni menos que 20 millones de euros por su traspaso. «Mateu Alemany quiere vender muy caro y comprar muy barato», ese es el mensaje que sale de los conductos oficiales del Barça. El director general del Valencia CF resiste el pulso con Rodrigo, no lo va a regalar, y trata de sacar a bajo coste a Denis. Su habilidad en el mercado está demostrada.