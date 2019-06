El Celta lanza un mensaje al Valencia por Maxi y Mina

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, se ha referido esta mañana a las negociaciones que el club vigués tiene abiertas con el Valencia CF por el fichaje de Maxi Gómez. El máximo mandatario vigués ha reconocido el interés del Valencia por el delantero uruguayo al mismo tiempo que ha declarado que las posturas entre las dos partes todavía están muy lejanas. Pide que suban la oferta. Su mensaje al Valencia ha sido contundente tal y como recoge el periódico gallego 'Faro de Vigo'. "Tiene que acercarse mucho más a la cláusula de rescisión de Maxi para poder llevárselo. Si se tiene que quedar, no hay ningún problema".

La clásula de rescisión del jugador es de 50 millones de euros y el Celta de Vigo ya ha rechazado una oferta del West Ham de 32,4 millones de euros. El Valencia, sin embargo, es optimista con la operación. La voluntad del jugador es seguir creciendo en la entidad de Mestalla y la negativa del Celta de aceptar la oferta de la Premier League confirma el el compromiso que el Valencia y el jugador tienen desde hace tiempo. El Valencia está tranquilo porque tiene la palabra del jugador y no tiene miedo a que se revalorice en la Copa Ameríca. En el primer partido contra Ecuador, con Luis Suárez y Cavani titularísimos, ni siquiera dispuso de minutos.

El presidente del Celta reconoció el interés por hacerse con los servicios de Santi Mina y lanzó otro mensaje: el Valencia CF deberá rebajar mucho sus pretensiones por el delantero gallego. La negociación se prevee larga.

"Son dos operaciones que se están llevando a cabo, que pueden o no frutificar. Son muy complicadas, pero las estamos haciendo. Pueden ir por separado, pero nosotros no vamos a regalar a Maxi. Los equipos que los quieran tienen que fijarse en ella. A partir de ahí podemos negociar, de igual a igual, no de alguien que se cree superior con alguien a quien consideran inferior. La igualdad se va a dar, y si el Valencia quiere a Maxi, tiene que ponerse al nivel de un club como el Valencia", dijo Mouriño.

Mouriño reconoce que hay "diferencias". "Es una negociación total, se enmarca en un marco total en el cual se enmarcan bastantes diferencias. Por mucho que hagas con el jugador, si no tienes acuerdo con el club no hay nada que hacer. Ambos estamos en un mismo caso. Nosotros veremos la posibilidad de que Maxi no tenga que ser del Valencia. Hay equipos interesados en él, y estamos en negociaciones abiertas por todos los clubes que se interesen por él", afirmaba.