Mateu Alemany se opone a la Superliga

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha mostrado su disconformidad con el nuevo formato europeo que plantean desde la UEFA y la ECA con una Superliga semicerrada a partir de 2024. "Hay una gran oposición de todas las grandes ligas a ese formato" ha señalado.

"No solo va a matar a las ligas domésticas, sino que va a perder interés al ser un formato más largo y más complejo, y si pierde interés, bajarán las audiencias y por tanto va a fracasar" indicó Alemany en una mesa redonda en la que participó en compañía del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y representantes del RCD Espanyol y el FC Barcelona bajo el título: "El futuro del fútbol europeo y el nuevo modelo UEFA/ECA" organizada en Barcelona por el periódico La Vanguardia.

"Hay una oposición frontal de las grandes ligas a este proyecto, en LaLiga de los cinco posibles grandes clubes españoles que podrían estar en esa SuperChampions solo hay dos que están de acuerdo. Hay clubes que tenemos potencial para estar en esa Superliga, como Valencia CF, At. Madrid y Sevilla FC que también nos oponemos" añadió Mateu Alemany que destacó una nueva incongruencia de la nueva propuesta de la competición europea semicerrada. "Podría darse el caso que el campeón de LaLiga no jugara la nueva Champions".

En relación a la propuesta, Alemany explicó que el problema es de partida por la forma en la que se ha planteado por parte de la UEFA y del BOARD, un grupo de reducido de clubes de la ECA (European Club Association).

"Estuve en Malta en la asamblea de la ECA, que representa unos 130 clubes europeos, pero en la práctica no es así. Allí estaba ya todo cocinado. Se habló de un proyecto que la UEFA presenta a propuesta del BOARD de la ECA, que la asamblea de la ECA no conoce. Debería de ser al revés. Los clubes europeos decidamos en asamblea, planteamos una propuesta consensuada y después se discute con UEFA. Estos cambios deberían estar basados unos estudios rigurosos, y la ECA reconoció en la asamblea de Malta que no es así".

"La tercera competición europea que plantea la UEFA lo hace solo para tener los votos a favor de las pequeñas ligas. Pero es infumable esta nueva Intertoto con 64 equipos. Si va adelante pasará como hace unos años que los equipos que estaban entre el sexto, séptimo y octavo hacían cálculos para no acabar clasificados para la Intertoto".

Alemany finalizó su comparecencia con algunas preguntas: "En el modelo actual funciona bien la UEFA Champions League, y funciona bien LaLiga, La Premier, La Bundesliga€ ¿Por qué cambiar las cosas que funcionan bien y son compatibles con las ligas domésticas? Si queremos cambiar el formato europeo, ¿por qué no realizar más eliminatorias directas que tienen más emoción, genera más audiencias y mayores ingresos televisivos?".

En la mesa redonda participaron también representantes del RCD Espanyol y el FC Barcelona, así como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que advirtió de los intereses particulares de algunos clubes en este nuevo modelo y de los peligros que podría generar.



"El fútbol europeo genera en derechos audiovisuales unos 13.000 millones de euros, ese dinero que ahora se reparte entre muchos clubes, se lo quieren llevar esos grandes clubes. Con el nuevo modelo dejaríamos de generar riqueza para España. Perdería el sector del fútbol español unos 55.000 puestos de trabajo. Habría una disminución de la masa salarial de los clubes que no puedan acceder a la Liga Europea cerrada, bajaría el salario de los jugadores un 70%..." señaló Tebas. "A medio plazo matarán LaLiga española. El BOARD de la ECA tiene secuestrada a la UEFA".