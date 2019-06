Caso Borja Iglesias: El Valencia CF va en serio

El pasado lunes 17 de este mes el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, lanzó un dardo al Valencia CF cuando habló en público sobre el interés del conjunto de Mestalla en fichar al delantero celeste Maxi Gómez: «Tiene que acercarse mucho más a la cláusula de rescisión de Maxi para poder llevárselo. Si se tiene que quedar, no hay ningún problema». Celta y Valencia CF llevan semanas negociando por una operación que no termina de arrancar a pesar de que parecía condenada a cerrarse. El Valencia CF se quedaría con Maxi Gómez y el Celta de Vigo con Santi Mina, de por medio, el club de Mestalla pagaría una cantidad de dinero. Y todo ello con el consentimiento absoluto de ambos futbolistas, es decir, Santi Mina quiere jugar en el Celta y Maxi Gómez en el Valencia CF. ¿El problema? Pues establecer cuánto dinero tiene que pagar el Valencia CF y sobre todo, en cuánto dinero se tasa a Santi Mina, de ahí las palabras del presidente del Celta de Vigo, pidiendo a Mateu Alemany, director general del Valencia CF, que se acerque más a la cláusula de rescisión que asciende a 50 millones de euros.

Viendo que la negociación no avanza, lo que ha hecho el Valencia CF es plantearse de manera seria el fichaje de otros delanteros, y el primero por el que ha mostrado interés es Borja Iglesias, futbolista del Espanyol de Barcelona que estuvo en la cantera del Valencia en etapa juvenil. Mateu Alemany se ha puesto en contacto con los representantes de Borja, la empresa Toldrá Consulting pero ha ido más allá, ha hablado también con el Espanyol de Barcelona para saber la predisposición a negociar del club perico. De hecho, hasta se habla de la posibilidad de que dos futbolistas valencianistas pudieran entrar en la operación como son el defensa central Rúben Vezo y el delantero Santi Mina. Es más, que Santi Mina puede entrar en una operación con el Celta de Vigo es de sobra conocido y admitido por ambos clubes, pero según ha podido saber SUPER, el equipo gallego también quiere reforzarse con un delantero y uno de los que tiene en la agenda es el defensa portugués del Valencia CF, pretendido también por el Levante UD, que está en contacto permanente con Mateu Alemany, de hecho, el presidente del equipo granota, Quico Catalán, admitió públicamente el interés en Vezo en la presentación de Manolo Salvador como nuevo director deportivo. De momento las posturas entre Levante y Valencia CF por Vezo están distantes ya que el conjunto de Mestalla pide diez millones por el defensa central, cifra a la que no está dispuesto a llegar el conjunto granota, de ahí que ahora se valore a Vezo como moneda de cambio en alguna operación, y es el caso de las de Maxi Gómez o la de Borja Iglesias.



No hay negociación

Eso sí, de momento, no se puede hablar de negociación entre el Espanyol y el Valencia CF por 'El Panda' -apodo futbolístico de Borja Iglesias- como sí la ha habido entre el Celta y el club de Mestalla. El Espanyol ha preguntado por la situación de Santi Mina y Rúben Vezo y Mateu Alemany ha aprovechado para preguntar también por la situación de Borja, que tiene contrato con el equipo españolista hasta 2022 pero una cláusula de 28 millones de euros, que tal y como está el futbol en estos momentos, se puede calificar de asumible. Por ello hay muchos equipos detrás del delantero gallego -nació en Santiago de Compostela-. El que más interés ha mostrado es el Betis, cuyo entrenador la próxima temporada será Rubí, que fue el principal valedor del Borja en el Espanyol. El equipo catalán pagó la cláusula de diez millones por un futbolista que entonces, el verano pasado, solo había jugado una temporada en segunda división con el Zaragoza. Eso sí, el Betis está negociando el fichaje del delantero gallego, pero no parece avanzar en exceso, a tenor de las palabras que ayer viernes dijo al respecto Alexis Trujillo, el coordinador del Área Deportiva del club sevillano, cuando se le preguntó si estaban dispuestos a pagar los 28 millones de la cláusula de rescisión: «Ojalá pudiéramos tener esa cantidad disponible para hacer fichajes. A día de hoy no tenemos ese músculo económico para ejecutar la compra de esa cláusula. Veremos en el transcurso del verano los movimientos que hay de salidas y veremos dónde podemos llegar».

Mientras, el protagonista del momento, el propio Borja Iglesias, sigue tranquilo y desde su Santiago de Compostela natal, habla claro sobre su futuro: «Mi mente está puesta en el Espanyol. Soy jugador del Espanyol y no tiene pinta de que vaya a cambiar». Los números del atacante españolista en su primera temporada en primera división son francamente buenos ya que ha marcado 17 goles en Liga en los 37 partidos que ha participado, y ha dado además tres asistencias. En Copa del Rey ha marcado otros tres goles más en seis encuentros. Si a estas cifras se añade que su cláusula es de 28 millones de euros, es perfectamente comprensible que sea uno de los nombres del mercado. Tiene 26 años y mide 1'87, lo que le permite actuar como futbolista de referencia en ataque.