Soler no entiende de imposibles

Si algo ha demostrado Carlos Soler hasta la fecha es que a mayor reto mayor es su respuesta. Al valencianista no hay que darlo por muerto nunca. En la final de Copa, picado en su orgullo por el hecho de que parte del entorno mediático diera por hecha su suplencia durante toda la semana, respondió con su versión más explosiva. Fue diferencial y volvió a confirmar una realidad que viene anticipando desde hace tiempo: es un jugador incalificable en la medida que renueva sus registros cada día. Si Jordi Alba lo consideraba un pasador en el sentido más estricto de la palabra, nunca más lo hará. Probablemente después de que lo descosiera a la carrera lo resuelva como un extremo. Soler, sin embargo, es mucho más que eso. Es una revolución en constante movimiento. Descontados Asensio y Rodri –de vacaciones–, el valencianista asume la responsabilidad en un Europeo que comenzó torcido desde el principio, incluso para él con una actuación tibia ante Italia que colmató con un penalti. El formato y los rivales hacen de este un torneo muy exigente y España lo tiene muy difícil pero para Soler no hay imposibles. Lo ha demostrado.



La selección Sub-21 se la juega hoy (21:00) en Bolonia ante Polonia en la tercera y definitiva jornada de grupos. Ahora mismo es tercera por detrás de Italia y Polonia y solo se clasifica el primero de grupo y el mejor segundo de todos. Todo o nada para la Rojita, que depende de sí misma para plantarse en semifinales. A eso se aferran los chicos de Luis de la Fuente, que para asegurarse el liderato tiene que ganar por tres goles de diferencia hoy. Las opciones de pasar como mejor segunda se disiparon este viernes tras los resultados de Rumanía y Francia. En resumidas cuentas, hay que ganar sí o sí y por una diferencia de tres goles o más. Soler analiza que «de cabeza no tenemos que volvernos locos, sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que intentar marcar el tercer gol antes que el primero, tenemos que conseguir la victoria y luego ver cuántos goles podemos marcar». Paciencia, tranquilidad y confianza. No hay otro camino. Esta Sub-21 tiene mimbres para conseguirlo y es momento de creer: «Sabemos que nos jugamos un pase a los Juegos, a las semifinales de un Europeo. De gasolina, estamos cansados porque después de una larga temporada el cansancio está, pero hay que estar bien mentalmente».

El rival, Polonia, «ha demostrado en estos dos partidos que tiene un grupo muy bueno, se juntan muy bien en medio campo y se presenta con muchas opciones para pasar», dice el jugador del Valencia CF, que asume que «será complicado, hay que hacerles daño donde sabemos que ellos sufren e intentaremos tener la posesión. Llevamos una posición complicada porque perdimos el primer partido y ganamos el segundo en el ultimo momento. Vamos a intentar conseguir los tres puntos con la máxima diferencia de goles posible». El '7' expresó su particular admiración por la solidez de la selección polaca, aunque destacó que España tiene que concentrarse en sí misma: «Me gustó bastante el equipo, tienen una disposición en el campo que son muy ordenados, cuesta mucho hacerles goles. No nos tenemos que fijar en un único jugador, sino en varios, y sobre todo en nosotros, que es lo más importante». Soler volverá a ser titular en un partido en el que él como Oyarzabal, Fabián, Mayoral o Ceballos están llamados a liderar al equipo. No se puede fallar. Ya ha demostrado que no le puede la presión.