Habla Denis Suárez sobre su futuro

Denis Suárez se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre su futuro. El jugador, en la agenda del Valencia CF bajo petición expresa de Marcelino García Toral, ha salido al paso de una información publicada en Barcelona sobre su predisposición para facilitar un acuerdo con el conjunto de Mestalla. "No me había enterado yo de esto. En fin", asegura el gallego.





No me había enterado yo de esto ? En fin ? https://t.co/rGndPHNEVP — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 23 de junio de 2019

El ex de Villarreal e aproxima salarialmente a la clase media de la plantilla culé conRecientemente, los gunners rechazaron ejercer una opción de compra de 20 millones, lo que obliga al Barcelona a rebajar ahora hasta los 15 'kilos' su cotización. En este sentido, la llegada de Denis Suárez no sería una fichaje sencillo para el Valencia CF a la hora de acoplar en términos económicos, especialmente, si el Barcelona no accediera a una cesión o el jugador estuviera dispuesto a rebajar su ficha.