Denis Suárez dice 'Sí quiero', la pelota está en el tejado del Valencia CF

El 'Caso Denis Suárez' está abierto. Todo puede pasar. La partida de póker entre clubes está en marcha y el gallego espera acontecimientos. Por su parte está todo dicho y hecho. Quiere jugar en Mestalla y si dependiese de él el trato se cerraría hoy mismo pero mientras en las conversaciones con Marcelino todo está claro –el asturiano ya le ha dejado claro al Valencia CF que Denis es el futbolista que quiere para la banda–, paralelamente Mateu Alemany y Pablo Longoria sopesan la posibilidad de apostar por Rafinha. El Valencia CF está ahora mismo en esa disyuntiva. No puede firmar a los dos futbolistas por una cuestión contable –se dispararía el coste de plantilla– y en esta situación, dado que ambos tienen fichas altas para el microcosmos valencianista, en el club hay un debate interno en marcha. Contraste de opiniones. Por un lado, la de Marcelino, que defiende que Denis es el jugador ideal para las necesidades del equipo en un contexto de crecimiento después de conquistar la Copa. Por el otro, el de Mateu y Longoria, que ven a Rafinha como una oportunidad de mercado con la posibilidad de armar una operación que en función de cláusulas de disponibilidad puede acabar saliendo a bajo coste y con una ficha para el jugador que se vería reducida en la medida que después de dos roturas de cruzado y un menisco necesita jugar y se aferra ahora a un clavo ardiendo.

Con todo eso sobre la mesa en las últimas horas algunas informaciones publicadas en Barcelona afirmaban que Denis –en contraste con Rafinha– no estaría dispuesto a rebajarse la ficha para firmar por el Valencia CF y que eso podría decantar la balanza. «No me había enterado yo de esto. En fin», respondía el gallego, muy molesto, en las redes sociales. Es evidente que la del brasileño y la suya son situaciones distintas, cada una con sus matices, pero su predisposición es clara. Denis sí quiere jugar en el Valencia CF. De hecho, según ha podido saber SUPER, detrás de ese mensaje que suena a declaración de intenciones hay hechos que lo demuestran. Y es que en el esbozo de la operación que manejan el club de Mestalla y el propio jugador –una operación de traspaso, en ningún caso una cesión porque el Barça no aceptaría que volviera el año que viene con solo un año de contrato por delante–, el gallego ha aceptado dejar de ganar una cantidad que roza los tres millones de euros respecto al fijo estipulado en el contrato que tiene con el Barça. Esos tres millones de euros –serían sobre el total del contrato, no en una temporada– no suponen ningún trauma para el futbolista, que prioriza jugar la Champions en Mestalla sobre otras posibilidades.

Lo tiene claro, está dispuesto a hacer un esfuerzo y la pelota está en el tejado del Valencia CF, que para fichar a Denis tendría que dar un paso que –movimientos de Marcelino al margen– no ha dado todavía. El jugador ve Mestalla con muy buenos ojos y está a la espera de acontecimientos pero la cosa parece enfriarse. Ofertas no le faltan.



Ya está 'de pretemporada'

Marcelino, entre tanto, mete prisa. El técnico lo quiere para comenzar el 8 de julio en Paterna y Denis está trabajando por su cuenta. Tras disfrutar entre 10 y 15 días de desconexión lleva ya una semana entrenando, poniéndose a punto para comenzar a tope la pretemporada. Es consciente de que esta temporada pasada no ha podido rendir a su mejor nivel y quiere revancha. En un vestuario muy político como el del Barça con Valverde tuvo pocas oportunidades y la insistencia de Emery –le mandaba entre cuatro y cinco WhatsApp por día– le hizo dar el paso y salir cedido al Arsenal. Allí topó con problemas físicos. En Londres las cargas de gimnasio le afectaron a un isquio que se había dañado en Barcelona y le provocaron una descompensación en el pubis que le hacía ver las estrellas cuando tocaba balón limitando su participación... Hasta que días antes de la eliminatoria europea ante el Valencia CF consensuó decir adiós a la temporada para recuperarse. Ya está al 100% físicamente y prepara su próximo reto. ¿Será en Mestalla?