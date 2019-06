Santiago Cañizares habla de su polémica relación con Hildebrand

Santiago Cañizares fue, probablemente, el mejor portero de la historia del Valencia CF y uno de los mejores guardametas del planeta. Sus cuatro trofeos como portero menos goleado de la Liga y sus muchos títulos nacionales e internacionales tanto con el club de Mestalla como previamente con el Real Madrid o las categorías inferiores de la selección, no quedaron empañados en un último año como profesional en el que varios jugadores importantes quedaron señalados con Koeman en el banquillo.

El exportero, actualmente colaborador de 'La Ser', compartió en la cadena una anécdota al respecto de su experiencia con Timo: "Yo venía de una relación de seis años comprometida con Palop, la vamos a llamar comprometida. Yo ya tenía mi edad y pensaba que a ver si me podía llevar bien con este alemán, que no me apetece tener una relación complicada. Entonces vino Hildebrand y yo le preguntaba por su casa, por su coche... y no me daba bola. Ni pelota me daba. Al quinto día dije, nada chico, es imposible, hay que llevarse mal".

Durante la temporada 07/08 llegó Timo Hildebrand al Valencia CF tras rendir a buen nivel en el Stuttgart y aunque Cañizares arrancó como titular, sin un motivo respaldado deportivamente fue relegado directamente a la grada, siendo Timo el meta titular y Mora el suplente. Con algunas alternativas para los tres, terminó por ser el alemán quien se adueñara de la portería de manera polémica, llevando al equipo desde la séptima plaza hasta la decimosexta en la jornada 33ª. En los últimos seis partidos, de nuevo, ya con Voro en lugar de Koeman en el banquillo volvió a rotar a sus tres porteros siendo Cañete el más destacado. Al término de esa temporada, el que fuera el mejor portero de la historia del Valencia CF puso punto y final a su exitosa carrera.



