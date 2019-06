Fichajes: ¿Por qué Cillessen son 35 millones y no 30?

Contrato con el Valencia CF hasta 2023 y una cláusula de 80 millones de euros. Son los datos que ha ofrecido el conjunto de Mestalla sobre el fichaje del holandés Jasper Cillessen que ya se ha anunciado de manera oficial. En cambio, el FC Barcelona añade uno diferente, que el traspaso se ha hecho por 35 millones de euros. Y tiene una explicación.

SUPER ya ha venido informando en los últimos días de la partida de póker que están jugando el Valencia CF y el FC Barcelona, ya que además de la operación de intercambio de porteros, el fichaje de Neto por el conjunto catalán será oficial este jueves día 27 de junio, hay una negociación abierta por el traspaso de Denis Suárez o Rafinha Alcántara.



Baile de millones

Pero el cambio del precio por Cillessen nace del Barça, ya que cuando el acuerdo entre clubes por el holandés era de 30 millones, de un día para otro el conjunto azulgrana pidió que fuera de 35. Y el Barcelona pidió que fuera por cinco millones de euros más porque en la ciudad condal, ni el entorno ni la afición, ha visto bien la operación. Por ello, de alguna manera se 'hincha' la operación para darle más empaque a la venta de Cillessen, ya que en Barcelona no termina de entenderse que el club catalán no gane más dinero con la salida de un jugador que ha dejado muy buena huella en el Camp Nou. Finalmente el traspaso se hace oficial por 35 millones, pero... ¿el Valencia CF ha aceptado pagar más? La información que tiene este periódico no dice exactamente esto, es decir, Mateu Alemany habría aceptado que Cillessen cueste 35 millones y no 30 si después hay contrapartida, hasta el momento desconocida. Una contrapartida simple es que el Barça fiche a Neto por 35 millones de euros, algo que se sabrá este jueves 27 de junio, que es cuando está previsto que se anuncie de manera oficial. Otra contrapartida puede formar parte de la negociación que los clubes llevan entre manos para que el Valencia CF fiche a Rafinha o a Denis Suárez. Está claro, el Valencia CF ficha a Cillessen por 35 y no por 30 pero esa diferencia de cinco millones se descuenta de la siguiente operación.