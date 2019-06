Murillo vuelve para la pretemporada

Jeison Murillo disfruta de sus vacaciones en Colombia junto a su familia y amigos. Está tranquilo, pendiente que se produzca alguna novedad en su futuro. Está al tanto de todos los movimientos. Hay reuniones, hay contactos, hay conversaciones pero todavía no hay una propuesta firme ni mucho menos un acuerdo, aunque sea verbal. No hay nada adelantado a tal nivel que haga pensar que el central vaya a cambiar de equipo de aquí a diez o doce días. Mucho tendría que cambiar la cosa para que eso acabara sucediendo y de momento ya ha comunicado oficialmente a Mateu Alemany que el día 8 de julio se presenta. Murillo estará de vuelta para el inicio de pretemporada, esa es su idea salvo que haya alguna novedad de última hora. No tiene sitio a las órdenes de Marcelino y aunque sabe que convencer al técnico asturiano –con el que jugó únicamente 3 partidos desde agosto a enero– es una quimera es consciente de la importancia que tiene para él hacer un trabajo de calidad en pretemporada de cara a su siguiente desafío, por lo que antepone un comportamiento profesional a forzar la maquinaria. Ya sabe el día y la hora en las que el trabajo se retoma en Paterna y salvo giro viene a València.

En el Barça no ha cuajado, solo ha participado en cuatro partidos de enero a mayo y el club azulgrana no va a ejecutar la opción de compra que hay estipulada en su cesión, cifrada por encima de los 20 millones de euros. Los planes en la Ciudad Condal van por otro lado. A Piqué, Lenglet y Umtiti se suma Todibo, que puede salir cedido o quedarse como cuarto central, y se está peleando el fichaje de Matthijs de Ligt, el joven del Ajax. Valverde, en el momento de despedirse del jugador colombiano, de algún modo se disculpó por darle tan poco protagonismo. El Txingurri le tansmitió que está convencido de que es un jugador de alto nivel, que puede tener cabida en cualquiera de los 30 equipos más grandes de Europa y luchar por un rol de titular en los del top 10. En este sentido, tiene varias posibilidades de futuro abiertas. En las últimas semanas el Villarreal ha llamado a su puerta, incluso se planteó un cambio Murillo por Cheryshev y una cantidad económica que iría del Villarreal al Valencia CF pero finalmente el fichaje de Albiol parece haber enfriado esta vía. El colombiano busca destino... Y se prepara para la pretemporada.