Carta de despedida de Neto al valencianismo

Neto Murara ya es historia en el Valencia CF tras el traspaso oficial al FC Barcelona. El guardameta brasileño, uno de los mejores porteros de LaLiga desde su llegada a Mestalla, ha querido agradecer el apoyo recibido al valencianismo, recordando a la vez lo conseguido en esta etapa:



Carta de despedida

"Hace dos años llegué al Valencia con el objetivo de ponerlo nuevamente en la Champions League. Me dediqué, trabajé dando mi mejor y me entregué en ese proyecto que sólo poca gente creía... y lo conseguí. Yo conseguí junto a mis compañeros, no sólo una, pero dos clasificaciones. Pero la vida se hace de ciclos y nuevos desafíos. Hoy me despido de cabeza erguida y con la sensación de deber cumplido con ustedes, ches. Llevo conmigo todas las experiencias vividas, el nacimiento de mi hija, los amigos que hice y el cariño que tuve. Gracias por estos años Valencia, por el apoyo que recibí, cariño y conquistas que tuvimos juntos. #amunt"