Esta es la opinión de Santiago Cañizares sobre el trueque Neto - Cillessen

Santiago Cañizares no se ha cortado a la hora de evaluar el intercambio de porteros entre Valencia CF y FC Barcelona. El que fuera gran estrella valencianista en la etapa dorada del club, asegura que no entiende la decisión de Neto de querer salir de Mestalla, afirmando que quien gana más con el cambio es el internacional holandés, Jasper Cillessen. Estas son sus palabras para #Vamos:



"Una operación muy inusual en nuestro fútbol el que dos equipos intercambien sus porteros. Desde el punto de vista del Valencia CF lo que tiene es un objetivo financiero, vende a Neto en el ejercicio 2019, antes del 30 de junio, y compra a Cillessen en el ejercicio 2020, porque lo va a hacer el 1 de julio. De esa forma equilibra el balance esta temporada y digamos que se imputa un gasto ya a medio plazo, esa ha sido la clave de la operación. Desde el punto de vista deportivo, el que sale ganando de verdad es Cillessen, que sale de un equipo como el Barcelona siendo suplente para llegar, como sería normal, como portero titular al Valencia. Por lo tanto no puedo entender demasiado a Neto, respecto a los clubes el Valencia pierde un portero que estaba muy asentado en la portería y que era el portero titular y muy contento todo el mundo con él por un portero que tiene más o menos la misma categoría pero que tiene que demostrar todo lo que Neto ya ha demostrado en estos dos años que ha estado en el Valencia".